САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Ончылно – калык-влакын келшымаш слётышт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкаштыже республикыштына Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын II патриотический слётыштым эртарыме нерген каҥашымаш лийын.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыштлан пӧлеклалтше, тӱрлӧ национальностян самырык-влак коклаште келшымаш кылым вияҥдыше

мероприятий тений 19-21 августышто Йошкар-Олаште лиеш. Тудо Российысе Национальность-влакын пашашт шотышто федеральный агентствын полшымыж дене эртаралтеш.

Каҥашымаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательжын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын председательже Лариса Яковлева тӱрлӧ калыкым иквереш чумырышо слётын кӱлешлыкше нерген палемден каласен. Мероприятийын программыж дене погынышо-влакым Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школын директоржо, «Российысе марий-влакын федеральный калыкле-тӱвыра автономийышт» мер организацийым вуйлатыше Наталья Пушкина ямдылен да палдарен.

Слёт Йошкар-Оласе 32-шо школышто стартым налеш. Участник-влакым оҥай да пайдале программе вуча. Тудын кышкарыштыже Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене «Иктӧр вашмутланымаш» вашлиймаш, Йошкар-Ола дене таҥошкылмаш эртаралтеш, усталык площадке-влак пашам ышташ тӱҥалыт.

Слётын участникше-влак  Чарла Кремльыште усталыкым ончыктат. Этнокасым уна артист-влак Светланая Яндукова, Станислав Устюгов, Сергей Пакеев, «ШЫП ЛИЙ» группо да молат сӧрастарат.

Тӱрлӧ национальностян самырык-влакын I патриотический слёт Марий Элыште «Чодыра йомак» каныме да тазалыкым пеҥгыдемдыме йоча рӱдерыште 2023 ийыште лийын.

Снимкыште: Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкаштыже каҥашымаш.

Фотом Российысе калык-влакын ассамблейыштын Марий Элысе пӧлкажын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

У пачер деч – сравоч

Кужэҥер районышто лиймыж годым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев кум пачашан у пӧртын пачерлаж деч сравочым кучыктен. Кужэҥер посёлкысо лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шошо канышлан – «Волгенче» рӱдерыш

Шошо каникул жапыште республикысе школлаште тунемше 250 утла ӱдыр-рвезе талантан йоча да самырык-влаклан «Волгенче» рӱдерысе «Молниеносно» проектыш ушнен. Вич лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чоҥаш йӧршӧ улыт

Марий Эл Республикын кугыжаныш пого министерствыже Марий Эл республикын кугыжаныш собственностьыштыжо улшо мландым арендыш пуымо договорым ышташ правам налаш лудаш…

Добавить комментарий