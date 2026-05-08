МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ончыкылыкыш сай надыр

Юрий Исаков Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Олимпиаде

Ончыкылыкыш сай надыр

«Мариэнерго» филиалыште «Россеть» группын тунемше-влаклан эртарыме Россий кӱкшытан олимпиадын икымше йыжыҥыштыже сеҥыше-влаклан наградым кучыктымо.

Марий Элысе школла гыч кадашымше, индешымше да луымшо класслаште тунемше индеш ӱдыр-рвезе: Мария Куприяшкина, Кирилл Таныгин, Светорада Николаева, Анна Манылова, Артём Токарь, Максим Семёнов, Максим Инородцев, Ирина Хусаинова да Константин Завгородний – олимпиадын икымше йыжыҥыштыже ончыко лектыныт.

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже сеҥыше-влаклан диплом ден пӧлек сертификатым кучыктеныт.

«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» филиалышт верланыме 20 регионышто олимпиадыш ушнышо-влак ий еда шукемыт. Вет тыште кугурак класслаште тунемше уста да ончыкылык шонымашан самырык-влаклан математике, физике да информатике дене шке шинчымашыштым ончыкташ сай йӧн пуалтеш.

«Марий Эл гыч тунемше-влак «Россеть» тӱшкан олимпиадыштыже эреак  келге шинчымашым ончыктат. Технический наукылан кумылан-влакым палемдымаш – чумыр элысе энергетикым вияҥдыме ончыкылыкыш сай надыр, – палемден филиалын директоржо Сергей Хлусов. – Республикыштына уста да ончыкылык шонымашан самырык еҥ шуко улмо куандара».

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: олимпиадын икымше йыжыҥыштыже сеҥыше-влак.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кушто мо – меҥге ончыкта

Шернур район Памашсола ял шотан илемыште, Шӱкшер ялыш пурымашке,  указательым шогалтеныт.  Яллан пеш оҥай арт-объект. Тушто возен шындыме гыч лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Нуно «ужар» поянлыкна верч тыршат

Чодыра озанлык пашаеҥ-влакын профессионал пайремышт вашеш Марий Эл правительствыште ты отрасльыште ойыртемалтшын пашам ыштыше-влакым палемденыт. Регион вуйлатышын лӱмжӧ дене лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шийвундым ойырат

       Россий правительстве икмыняр регионыш  – Марий Элыш, Мордовийыш, Дагестаныш да Курган областьыш – ешартыш 6,09 миллиард лудаш…

Добавить комментарий