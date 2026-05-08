Олимпиаде
Ончыкылыкыш сай надыр
«Мариэнерго» филиалыште «Россеть» группын тунемше-влаклан эртарыме Россий кӱкшытан олимпиадын икымше йыжыҥыштыже сеҥыше-влаклан наградым кучыктымо.
Марий Элысе школла гыч кадашымше, индешымше да луымшо класслаште тунемше индеш ӱдыр-рвезе: Мария Куприяшкина, Кирилл Таныгин, Светорада Николаева, Анна Манылова, Артём Токарь, Максим Семёнов, Максим Инородцев, Ирина Хусаинова да Константин Завгородний – олимпиадын икымше йыжыҥыштыже ончыко лектыныт.
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже сеҥыше-влаклан диплом ден пӧлек сертификатым кучыктеныт.
«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» филиалышт верланыме 20 регионышто олимпиадыш ушнышо-влак ий еда шукемыт. Вет тыште кугурак класслаште тунемше уста да ончыкылык шонымашан самырык-влаклан математике, физике да информатике дене шке шинчымашыштым ончыкташ сай йӧн пуалтеш.
«Марий Эл гыч тунемше-влак «Россеть» тӱшкан олимпиадыштыже эреак келге шинчымашым ончыктат. Технический наукылан кумылан-влакым палемдымаш – чумыр элысе энергетикым вияҥдыме ончыкылыкыш сай надыр, – палемден филиалын директоржо Сергей Хлусов. – Республикыштына уста да ончыкылык шонымашан самырык еҥ шуко улмо куандара».
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: олимпиадын икымше йыжыҥыштыже сеҥыше-влак.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.