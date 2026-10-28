ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Инженер класс почылтын

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе технологий колледжыште инженер профилян класс почылтын.

Профориентаций программын икымше участникше-влак – Йошкар-Оласе 10-шо №-ан школышто тунемше-шамыч.

Ушештарена, 2024 ий гыч тиде тунемме верыште «Пилотдымо авиаций системе» нацпроект почеш пилотдымо авиаций системе дене пайдаланаш туныктымо рӱдер паша ышташ.

Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая палемден: «Республикыштына профилян инженер классым почмаш – мемнан экономикылан ик эн йодмашан специалист-влакын ямдылымаште стратегический ошкыл. Тиде проект Марий Элын образований системыштыже пилотдымо авиаций системым вияҥдыме концепций почеш илышыш пурталтеш. Тунемше-влак теорийым гына палышаш огытыл, нунылан ончыкылык профессийым практикыште ончыктыман. Колледжын кызытсе жаплан келшыше производство базыже негызештунемше-влак икымше технический экспериментым эртарен, профессионал оборудований дене пашам ыштен кертыт. Ме Марий Элын ончыкылык инженер элитыжлан негызым кызыт ыштена».

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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