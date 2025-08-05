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Ончыкылык археолог-влак – Астрахань кундемыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

 

Ончыкылык археолог-шамыч МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов дене пырля Астрахань областьыште экспедицийыште улыт.

Тиде кундемыште вузын пашаеҥже-влак археологий пашам  1988 ий гыч шукташ тӱҥалыныт. Верысе Селитренное городище але Сарай-Бату – Золотая Орда годсо икымше рӱдола, да тудын ик эн кугу шарныктышыжлан шотлалтеш.

2013 ий гыч вузын историй-филологий факультетыштыже тунемше-влакын археологий практикым лач тыште эртат.

Г.Кожевникова

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