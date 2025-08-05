Ончыкылык археолог-влак – Астрахань кундемыште

Ончыкылык археолог-шамыч МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов дене пырля Астрахань областьыште экспедицийыште улыт.
Тиде кундемыште вузын пашаеҥже-влак археологий пашам 1988 ий гыч шукташ тӱҥалыныт. Верысе Селитренное городище але Сарай-Бату – Золотая Орда годсо икымше рӱдола, да тудын ик эн кугу шарныктышыжлан шотлалтеш.
2013 ий гыч вузын историй-филологий факультетыштыже тунемше-влакын археологий практикым лач тыште эртат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме