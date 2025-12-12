Ончыкылан сай негыз

УВЕР ЙОГЫН Энергетике

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже Йошкар-Ола администрацийын тауштымашан серышыж дене палемдалтын.

«Россий – йӧным пуышо эл» нацпроект дене келшышын, самырык специалист-влаклан чолган полшен шогымылан тыгай наградым пуымо. Республикыште пашам ыштыше самырык-влакын фестивальыштым петырымылан пӧлеклалтше торжественный вашлиймаште Йошкар-Оласе Самырык-влакын дворецыштышт тудым кучыктымо.

Компанийын тӱшка шонымашкыже шушашлан да регионым вияҥдышашлан самырык-влаклан профессионально кушкашышт йӧным ыштыме шотышто филиалын тыршымыжым тыге акленыт.

«Мариэнергон» тӱрлӧ ужашыж гыч пашаеҥ-влак фестивальыш ушнышо-влаклан интерактивный выставкым эртареныт, энергетик-влакын аралалтме спецвургемышт да паша ӱзгарышт дене палдареныт, тыгак эҥгекыш логалшылан икымше полышым кузе пуымым манекен полшымо дене ончыктеныт.

Филиалын самырык специалистше-влак республик кӱкшытан спорт таҥасымашлашке, социальный да элым йӧратыме шӱлышан акцийлашке чулымын ушнат, вет нуно самырык-влаклан полшымашке виктаралтыныт. Самырык пашаеҥлан полшымаш – республикысе электросеть комплексын сай ончыкылыкшылан негыз, палемден филиал директор Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: интерактивный выставкым ончыктеныт.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

