Обществознанийым у учебник почеш

У тунемме ий гыч россий школлаште обществознанийым уэмдыме программе почеш тунемаш тӱҥалыт.
Тиде предметым 9-11-ше класслаште гына туныкташ палемдыме, а кодшо шагат-влакым историйым тунемаш кусарат.
Обществознаний курсым тункытымо шагатат вашталтеш: 9-ше классыште тудо чылаже 34 лиеш, 10-шо ден 11-ше класслаште – 102.
Учебник-влак Российын чыла регионжылан единый лийыт. 9-ше, 10-шо класс-влаклан нуным ямдылыме да у тунемме идалык тӱҥалтыште школлаш колтат. 11-ше классыште тунемше-влаклан у учебник-влак линейке 2027 ий 1 сентябрьлан ямде лиеш.
«Школышто обществознанийым тунеммаш – отечественный образованийын тӱҥ задачыже-влак кокла гыч иктыже. Пытартыш кум ийыште ме тиде предметым у шинчаончалтыш дене шымленна: предметын результатшым уэмденна, программым уэш ямдыленна, единый учебник-влакым чумыренна. Обществознаний мемнан обществын да кугыжанышын чоҥалтмыштлан, тӱвыра политикылан, экономикылан пӧлеклалтше лиеш. Тиде предмет тунемшым социальный процесс-влакым палаш, законым умылаш да илышыште чын ошкылым ышташ, Шочмо элым йӧраташ да гражданин семын мутым кучаш туныкта», – палемден Россий Просвещений министр Сергей Кравцов.
Обществознаний дене уэмдыме курс историй, литератур да географий дене утларак кылдалтше лиеш. Тиде тунемше-влаклан обществысе событийлам посна огыл, а тӱвыра, экономике, право дене дене кылден умылаш туныкта.
«Марий Элын школлаштыже тений 1 сентябрь гыч обществознаний дене уэмдыме программе почеш тунемаш тӱҥалыт. Мемнан задаче – республикысе чыла общеобразовательный организацийлан у учебник ден методический пособий-влакым жапыштыже колтен шукташ», – каласен Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фото Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.