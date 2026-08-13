ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Обществознанийым у учебник почеш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

 

У тунемме ий гыч россий школлаште обществознанийым уэмдыме программе почеш тунемаш тӱҥалыт.

Тиде предметым 9-11-ше класслаште гына туныкташ палемдыме, а кодшо шагат-влакым историйым тунемаш кусарат.

Обществознаний курсым тункытымо шагатат вашталтеш: 9-ше классыште тудо чылаже 34 лиеш, 10-шо ден 11-ше класслаште – 102.

Учебник-влак Российын чыла регионжылан единый лийыт. 9-ше, 10-шо класс-влаклан нуным ямдылыме да у тунемме идалык тӱҥалтыште школлаш колтат. 11-ше классыште тунемше-влаклан у учебник-влак линейке 2027 ий 1 сентябрьлан ямде лиеш.

«Школышто обществознанийым тунеммаш – отечественный образованийын тӱҥ задачыже-влак кокла гыч иктыже. Пытартыш кум ийыште ме тиде предметым у шинчаончалтыш дене шымленна: предметын результатшым уэмденна, программым уэш ямдыленна, единый учебник-влакым чумыренна. Обществознаний мемнан обществын да кугыжанышын чоҥалтмыштлан, тӱвыра политикылан, экономикылан пӧлеклалтше лиеш. Тиде предмет тунемшым социальный процесс-влакым палаш, законым умылаш да илышыште чын ошкылым ышташ, Шочмо элым йӧраташ да гражданин семын мутым кучаш туныкта», – палемден Россий Просвещений министр Сергей Кравцов.

Обществознаний дене уэмдыме курс историй, литератур да географий дене утларак кылдалтше лиеш. Тиде тунемше-влаклан обществысе событийлам посна огыл, а тӱвыра, экономике, право дене дене кылден умылаш туныкта.

«Марий Элын школлаштыже тений 1 сентябрь гыч обществознаний дене уэмдыме программе почеш тунемаш тӱҥалыт.  Мемнан задаче – республикысе чыла общеобразовательный организацийлан у учебник ден методический пособий-влакым жапыштыже колтен шукташ», – каласен Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Фото Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

 

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кугу да шучко янлык гай…

Марий Элыште ковид да грипп дене черланыме сӱрет огеш саем гаяк. У коронавирус инфекций нерген ойлаш гын, кызыт регионыштына лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Россий президентын резерв фондшо гыч Марий Эллан оксам ойырымо

Россий президентын резерв фондшо гыч Марий Эллан школлам да Шоя-Кузнецовысо психоневрологический интернатым олмыкташ оксам ойырымо нерген газетна возен ыле. 
УВЕР ЙОГЫН

Утарышын кечыже вашеш

Кугарнян Республикысе мер-политик рӱдерыште Утарышын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий эртен. Тушто тыгак «Созвездие мужества» конкурсын республикысе йыжыҥыштыже сеҥышыш лекше-шамычым лудаш…

Добавить комментарий