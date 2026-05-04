Нылымше модуль мучашлалтын

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын нылымше модулжо мучашлалтын.
Шеҥгелне кыртмен тунеммаш, наставник-шамыч дене пашам ыштымаш, командым ушышо мероприятий-влак, молат кодыныт. Программын участникше-влак цифран ден коммуникационнный технологий дене пашам ышташ,увер лӱдыкшыдымылык дене кылдалтше йодышым решатлаш, конфликтологий темым, молымат тунемыныт. Ончылно нуным проектым аралымаш вуча.
– Рвезе-влак ответственностьым шке ӱмбак налын моштымыштым да шочмо мландым йӧратымышт тыглай мут веле огыл улмым ончыктеныт. Тендан деч Марий Элым пырля вияҥдаш полшышо темлымаш-влакым вучена, – каласен воткыл лаштыкыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.