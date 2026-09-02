Нуно чоныштына илат

3 сентябрьыште Йошкар-Олаште теракт-влакын жертвыштым шарныме лӱмеш сортам чӱктат.
Ты кечын Бесланыште, Москваште, Донбассыште, Курскышто терактыште колышо-влакым шарналтат.
11 шагатлан Россий Армийын тӱвыра полатыштыштыже «Беслан. Трагедия, которую не забыть» мероприятий эрта.
13 шагатлан В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште концерт-реквием лиеш.
13 шагатлан Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште — тематике пограмме.
13 шагатат 5 минутлан ик минут шып шоген шарналтат. Лач тиде жапыште Бесланыште 1-ше №-ан школын штурмжо тӱҥалын.
19 шагатлан В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште сортам чӱктат. Светлана Пехметован фотожо.