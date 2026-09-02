УВЕР ЙОГЫН

Нуно чоныштына илат

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

3 сентябрьыште Йошкар-Олаште теракт-влакын жертвыштым шарныме лӱмеш сортам чӱктат.

Ты кечын Бесланыште, Москваште, Донбассыште, Курскышто терактыште колышо-влакым шарналтат.

11 шагатлан Россий Армийын тӱвыра полатыштыштыже «Беслан. Трагедия, которую не забыть» мероприятий эрта.

13 шагатлан В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште концерт-реквием лиеш.

13 шагатлан Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште — тематике пограмме.

13 шагатат 5 минутлан ик минут шып шоген шарналтат. Лач тиде жапыште Бесланыште 1-ше №-ан школын штурмжо тӱҥалын.

19 шагатлан В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште сортам чӱктат. Светлана Пехметован фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

24-30 августлан гороскоп

Шорык Арня тӱҥалтыште тазалыкда шотышто нелылыкым шижыда. Тудо тендам шукертсек тургыжландара, но врач деке каяш эре ярсен огыдал. Кызыт лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шуко шочшан еш-влакын семинарым эртареныт

21 апрельыште Йошкар-Олаште, Мер-политик рӱдерыште, «Шуко шочшан еш-влакын праваштым аралымаш да Марий Эл Республикыште нунылан пуымо кугыжаныш полыш» семинар лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тӱвыра увер: Йӱланам аралымаште надырже кугу

Марий кугыжаныш университетын мурышо да куштышо «Марий мурсем» ансамбльже 15 ияш лӱмгечыжым чапле концерт дене пайремлыш. 

Добавить комментарий