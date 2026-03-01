Корно озанлык
Нормативлан келшышыш шукташ
Республикыштына тений 270 километр утла автокорным олмыктышаш улыт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев регионал вияҥмаш комиссийын заседанийын вияш линийыштыже лийын. РФ правительстве председательын алмаштышыже Марат Хуснуллин вӱдымӧ совещанийыште илыме верым чоҥымо, корно да коммунал ифраструктурым уэмдыме дене кылдалтше нацпроект, федерал ден регионал программе-влак кузе шукталт толмым лончылымо. Поснак «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектлан да тудын ик тӱҥ ужашыжлан, «Регионал да верысе корно сеть» проектлан, тӱткышым ойырымо.
2025 ийыште Марий Элна корным пашалан шуктымо планым шӱдӧ процентлан темен. 33 объектым (чумыр кужытшо – 134,30 километр) пашаш колтымо. Асфальт-бетоным 1 миллион утла квадратный метр кумдыкышто шарыме да искусственный сооруженийлам нормативлан келшышын тӧрлымӧ шотышто планым тӱрыс шуктымо. Регионал проектым финансироватлымаш 3,3 миллиард теҥгеш шуын, тудын почеш паша тичмашнек ышталтын.
Регионал да муниципал кӱкшытан автокорнын нормативлан келшыше ужашыже 56,6 процентыш шуын, палемдыме показательым 5,2 процентлан эртен кайыме. А тӱҥ сетьын нормативлан келшыше ужашыже 93 процент наре лийын, планым 14,8 процентлан эртыме.
2026 ийлан «Регионал да верысе корно сеть» проект почеш регионал, муниципал, верысе да оласе автокорнын нормативлан келшыше ужашыже 272,9 километр лийшаш. 142 метр чумыр кужытан 3 кӱвар капитально олмыкталтшаш. Финансироватлыме чумыр кугыт 6,6 миллиард теҥгеш шуэш.
Тенийлан палемдыме тӱҥ объект радамыш верысе кӱкшытан, но чоҥымо дене кылдалтше да шергакан ныл проект (Волжский, Курыкмарий, Кужэҥер районлаште да Йошкар-Олаште) пурталтын. Нуно республик бюджет гыч финансироватлалтыт. Тышкак Йошкар-Ола деке лишемме автокорным пужен ыштымым ушаш лиеш.
Республикна эл кӱкшытан шонымашке 2030 ий марте шуаш, мутлан, регионал корнын нормативлан келшыше ужашыжым 60 процент марте шукташ да Йошкар-Оласе урем корно сетьым лӱдыкшыдымылык шотышто кӱкшӧ уровеньыштак арален кодаш тырша. Но ончылгоч шотлымо почеш, 2026 ийысе итог почешак регионал кӱкшытан автокорнын нормативлан келшыше ужашыже 64,5 процентыш шуэш, а оласе корнын тыгай ужашыже – 88,3 процентыш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: корно сеть дене кылдалтше вияш линий каҥашымаш.
Денис Речкинын фотожо.