Нелын аяргеныт да… ӱмыр лугыч лийыныт

2026 ийын икымше пелийыштыже республикыштына спиртан вӱд дене 98 граждан нелын аярген, тидлан кӧра 45 еҥын ӱмыржӧ лугыч лийын.
2016-2025 ийласе тыгаяк пагытын показательжым ончалаш гын, тений спиртан вӱд дене аяргыме случайым 9,4 процентлан шукырак регистрироватлыме, тидлан кӧра колымо случайым – 23,1 процентлан шагалрак.
2026 ийын икымше пелийыштыже спиртан вӱд дене республикнан 14 муниципал образованийыштыже нелын аяргеныт: Йошкар-Олаште 38 случайым рашемдыме, 13 еҥ колен, Шернур округышто – 15, Медведево районышто – 12 (11 еҥ колен), Волжскышто – 6 (чыланат коленыт), Волжский округышто – 5 (визытынат коленыт), Кужэҥер районышто – 5 (2 еҥ колен), У Торъял округышто – 5, Козьмодемьянскыште – 3, Морко да Оршанке районлаште – 2 случай дене (чылажге 4 еҥ колен), Марий Турек районышто – 2 (1 еҥ колен), Курыкмарий районышто – 1, Звенигово да Юрино районлаште– 1 случай дене (чылажге 2 еҥ колен).
Азап тӱҥ шотышто этанолан вӱдым йӱмылан кӧра лийын, метил спирт, пропанол да рашемдаш лийдыме спирт дене аяргыше да колышо-влакат улыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын фотожо (https://vk.com/rpn_rme?w=wall-128670620_10109).