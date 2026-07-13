СОЦИАЛ ИЛЫШ

Нелын аяргеныт да… ӱмыр лугыч лийыныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 41 гана онченыт

2026 ийын икымше пелийыштыже республикыштына спиртан вӱд дене 98 граждан нелын аярген, тидлан кӧра 45 еҥын ӱмыржӧ лугыч лийын.

2016-2025 ийласе тыгаяк пагытын показательжым ончалаш гын, тений спиртан вӱд дене аяргыме случайым 9,4 процентлан шукырак регистрироватлыме, тидлан кӧра колымо случайым – 23,1 процентлан шагалрак.

2026 ийын икымше пелийыштыже спиртан вӱд дене республикнан 14 муниципал образованийыштыже нелын аяргеныт: Йошкар-Олаште 38 случайым рашемдыме,  13 еҥ колен, Шернур округышто – 15, Медведево районышто – 12 (11 еҥ колен), Волжскышто – 6 (чыланат коленыт), Волжский округышто – 5 (визытынат коленыт), Кужэҥер районышто – 5 (2 еҥ колен), У Торъял округышто – 5, Козьмодемьянскыште – 3, Морко да Оршанке районлаште – 2 случай дене (чылажге 4 еҥ колен), Марий Турек районышто – 2 (1 еҥ колен), Курыкмарий районышто – 1, Звенигово да Юрино районлаште– 1 случай дене (чылажге 2 еҥ колен).

Азап тӱҥ шотышто этанолан вӱдым йӱмылан кӧра лийын, метил спирт, пропанол да рашемдаш лийдыме спирт дене аяргыше да колышо-влакат улыт.

Маргарита ИВАНОВА.

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын фотожо (https://vk.com/rpn_rme?w=wall-128670620_10109).

 

 

Лудаш темлена:
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Эй, паша, паша…

1 апрельыште Марий Элыште пашам аралыме месячник тӱҥалын. Пашан тӱнямбал организацийжын тӱҥалтышыж почеш кажне ийын 28 апрельыште Пашам аралыме лудаш…
СОЦИАЛ ИЛЫШ

ОНФ: Ситыдымаш уло, но паша садак шукталтеш

Марий Элысе Общероссийский калык фронтын чолга еҥже-влак Параньга посёлкышто «Комфортан оласе средам формироватлымаш» проектын шукталтмыжым тергеныт. 
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Кычалше муын!

«Работа России. Время возможностей» всероссийский ярмиҥган регионысо йыжыҥыштыже 109 еҥ пашам муын. Ныл у пашаеҥ – СВО-н участникше-влак – лудаш…

Добавить комментарий