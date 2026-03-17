20-22 мартыште Марий Элыште «Наставничество&поиск» регион-влак кокласе IV слёт эртаралтеш.
Тудо республикысе школ да студент кычалме отряд-влакын вуйлатышышт, командирышт, наставникыштым иквереш чумыра.
Слётышто Российысе Поисковый толкынын Единый образовательный стандартым илышыш пуртымо, «Без срока давности» проектын направленийже дене кычалме паша, тоштерысе кызытсе экспонат-влак дене кылдалтше да моло йодышлам каҥашат. Тыгак Россий калык-влакын икоян улмо идалыкым палемдыме кышкарыште экскурсийым эртараш маршрутлан проектым ямдылат.
Мероприятийым торжественно почмаш Калык-влак келшымаш пӧртыштӧ 14 шагатат 30 минутлан лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Самырык-влакын полатыштын архивше гыч налме