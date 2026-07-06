«Нацийын кугешнымашыже»

«Гордость нации – 2026» VII Всероссийский мер премийлан конкурсыш йодмашым пуаш лиеш.
Тиде награде дене Российыште илыше калык-влакын икоян улмыжым пеҥгыдемден, шочмо йылмым, тӱвырам, йӱлам арален да вияҥден толшо ойыртемалтше еҥ-влакым кандаш номинацийыште палемдат.
Йодмашым округысо ден федеральный этаплашке иканаштат пуаш лиеш. Округысыжо 18 сентябрь, федеральныйже 18 октябрь марте шуйнат. Финал ноябрьыште Москваште эрта.
Кодшо кечылаште Марий Эл Кугыжаныш Погынышто ты премийым налшаш верч конкурсыш ушнымо шотышто совещаний эртен. Тудым Кугыжаныш Погын председательын пашажым жаплан шуктышо, Россий калык-влак ассамблейын республикысе пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева вӱден.
«Тиде конкурс веле огыл. Мемнан пашанам, шуко калык илыман элнам вияҥдымашке тӱвыра поянлыкнам арален кодаш тыршыме надырнам аклымаш. 2026 ий Россий калык-влакын икоян улмо идалык семын увертаралтын, а «Гордость нации» премий ты шонымашын тӱҥ манифестышкыже савырна», – каласен Лариса Николаевна.
Вашлиймаште конкурсын кузе эртымыже, йодмашым кунам да кузе пуымо, тудлан материалым ямдылыме да моло йодыш-влакымат каҥашеныт. Поснак кугу тӱткышым конкурсын номинацийже-влаклан ойыреныт.
Эртыше ийлаште сеҥышыш лекше лингвист Андрей Чемышев ден МЭТР телеканалын вуйлатышыже Ирина Фоминых шке опытышт дене пайлалтыныт. Совещанийыште конкурсыш йодмашым пуымо да нуным ончылгоч ончен лекме жапым палемденыт. А тидыже Лариса Николаевнан ойлымыж почеш, конкурслык материалым шотыш кондаш йӧным ыштышаш.