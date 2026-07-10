Пелияш ошкыл
Мыняр ыштыме да ышталтшаш?
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш паша умбакыже шуйна.
Тудын негызеш тений республик мучко чылаже 265 километр регионал да Йошкар-Ола кумдыкышто 9,7 километр урем корным олмыкташ да нормативлан келшышын шотыш кондаш палемдыме. Тидым республик вуйлатыше Юрий Зайцев тӱткын эскерен шога.
Июнь мучашлан 93 километр регионал корнышто пашам тӱрыс мучашлыме. Тушечын 56 километр автомобиль корным подряд организаций-влак ӱмаштак тений шотеш олмыктеныт, а 2026 ий тӱҥалтыште пашаш колтеныт. Тыгак кок тылзе жапыште 11 регионал корнышто чумыржо 37 километр кужытышто асфальтым шарыме.
Нормативлан келшышын шотыш кондышашлан регионал кӱкшытан да Йошкар-Оласе ныл уремыште иктешыже 22 километр корным уэмдыме. Тачысе кечылан ик объектым, 2,8 километр кужытан Кугу Пумарий – Марий Турек – Лоп корным, пашаш колтымо.
Республикыште илыше-влак деч йодмаш пурыман объектлаштат паша умбакыже шуйна. Мутлан, «Марий Эл Дорстрой» АО-н специалистше-влак У Торъял – Овалже – Советск корным олмыкташ пижыныт. Тачысе кечылан объект 75 процентлан ямде.
Республикыште тыгак 144,2 метр кужыт кум кӱвар капитально олмыкталтеш. Тачысе кечылан нуно тынарлан ямде улыт: Вончо (Морко район) эҥер гоч кӱвар – 70 процентлан, Элнет (Параньга район) гоч – 65 процентлан, Курша (Волжский район) гоч кӱвар – 50 процентлан.
«Корнысо движенийын лӱдыкшыдымылыкшӧ» регионал проект дене келшышын, аварий лийын кертмым иземдыме шотышто паша умбакыже шуйна: корно волгалтаралтеш, светофор комплекс шындалтеш. Лачшымак Козьмодемьянск – Кугу Сындырь да Картук – Йоласал – Пайскырык корно ушнымаште волгалтарыш, тротуар, кок автопавильон да тыгак писылыкым иземдаш кӱлмым шижтарыше полоса-влак ышталтыт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: корно шартыш уэмдалтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.