ПРАВОСЛАВИЙ

«Мыйын Юмемлан мурем»

Светлана Носова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

26 июльышто Йошкар-Оласе Царьградский площадьыште «Мыйын Юмемлан мурем» духовный муро да поэзий фестиваль лиеш.

Йошкар-Олан да Марий митрополит Иоаннын сугыньлымыжо да Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын полшымыж дене тудо очный да заочный формат дене эрта. Заочный участник-влак шке видеозаписьыштым  организатор-влакын ресурслашкыже вераҥдаш ончылгоч колтышаш улыт. Фестивальыш черке хор, усталык коллектив, мурызо, почеламутым  возышо да лудшо автор-влак ушнен кертыт.

Фестивальын участникше лияш шонышо-влак  йодмашым missdep@mail.ru  электрон почтыш 21 июль марте колтен шуктышаш улыт.

Снимкыште: кодшо ийын эртыше  фестиваль годым.

 Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

Лудаш темлена:
ПРАВОСЛАВИЙ

Тылзе утла шуйна

17 май гыч 1 июль марте Волжский муниципал округ ден Звенигово районла гоч «Седмиезерный» Одигитрия Юмо Аван юмоҥаж дене лудаш…
ПРАВОСЛАВИЙ

Юмылан ӱшанле кодыныт

Йошкар-Ола да Марий епархийын святой-влакым канонизироватлыме шотышто комиссийжын да увер-савыктыш пӧлкажын пашаеҥже-влак шукерте огыл Чуваш республикын Алатырь олашкыже миен лудаш…
ПРАВОСЛАВИЙ

Кандаш километрым – йолын

Святитель Николайын кечынже У Торъял район Петричата ялыште крестный ход эртен. Юмылан ӱшаныше-влак Элембай черке гыч Николай Чудотворецлан ялысе лудаш…

Добавить комментарий