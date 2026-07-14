26 июльышто Йошкар-Оласе Царьградский площадьыште «Мыйын Юмемлан мурем» духовный муро да поэзий фестиваль лиеш.
Йошкар-Олан да Марий митрополит Иоаннын сугыньлымыжо да Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын полшымыж дене тудо очный да заочный формат дене эрта. Заочный участник-влак шке видеозаписьыштым организатор-влакын ресурслашкыже вераҥдаш ончылгоч колтышаш улыт. Фестивальыш черке хор, усталык коллектив, мурызо, почеламутым возышо да лудшо автор-влак ушнен кертыт.
Фестивальын участникше лияш шонышо-влак йодмашым missdep@mail.ru электрон почтыш 21 июль марте колтен шуктышаш улыт.
Снимкыште: кодшо ийын эртыше фестиваль годым.
Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.