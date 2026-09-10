КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Мутшо ден семжым шкежак воза

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Марий Эл Радион хит-парадше 

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Таисия Смирнова, Антонида Новосёлова – «Мошто куанен»
  2. Алексей Милютин – «Шерге пиалем»
  3. Татьяна Соловьёва – «Шарнен илашет»
  4. Анита Феоктистова – «Тылат»
  5. Татьяна Галкина – «Аваем, ачаем»
  6. Николай Изергин – «Вучем вашмутым»
  7. Марий Эл Радио – «Йомакысе кеҥеж»
  8. Александр Марков – «Лыве гай»
  9. Иван Соловьёв – «Пуыза мылам шиялтышым»
  10. Алёна Яковлева, Станислав Устюгов – «Папалте»

 

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Николай Изергин – Шернур район Кучанур ялын эргыже. Посёлкысо 1-ше №-ан школ деч вара СПТУ-што тунемын.

Изинекак сылнымутлан шӱмаҥын. Возымо почеламутшо-влакым нигӧлан ончыктен огыл.

Марий эстраде аланыш эртыше курымын 90-ше ийла тӱҥалтыштыже лектын. Кумда сценыште икымше гана «Сылне май» мурым йоҥгалтарымыжым кызытат сайын шарна.

Николай Васильевич коло наре ий Йӱдвел кундемыште илен да пашам ыштен, кызыт Йошкар-Оласе ик предприятийыште ороллан тырша. Жапше лийме семын мурым воза. Репертуарыштыже 50 наре мурыжо уло. Тудын возымо мурсаскажым Людмила Конакова, Майя Ахметянова, Дмитрий Веденькин, тыгак «Лӱҥгалтыш» ансамбль мурат.

– Йӱдвелне илыме годым тӱҥ шотышто шочмо кундемым йӧратыме нерген муро-влакым возенам, а кызыт илыш, йӧратымаш да моло нерген шочыт, – палемден Николай Изергин. – «Вучем вашмутым» мурем школ пагытысе йӧратымаш нерген. Тудын мутшо ден семжымат шкеак возенам.

 Алевтина БАЙКОВА ямдылен

Фотом еш альбом гыч налме

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ТАЧЕ ЯЛЫШТЕ

ПИЙЫМ АЛЕ САВАРЫМ? ВИДЕОКАМЕРЫМ!

Калык ожнысек сурт-оралтым оролаш капка воктеке пийым шинчырлен шогалтен. Тудын оптымо йӱкшӧ  деч лӱдын, шукынжо еҥ деке пураш тоштын лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

СЕМЫК КЕЧЫН ЛӰҤГАЛТЕТ — ПИАЛАН ЛИЯТ

Ожно ялыште лӱҥгалтыш воктек модаш, мутланаш, кумылым нӧлталаш погыненыт. Лӱҥгалтыш айдемым кӱшыл ю вий дене ушышо символлан шотлалтеш. Таклан лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Экзаменлан кузе от тургыжлане?!»

Республикысе школлаште 9 да 11-ше класслам тунемын лекше выпускник-влак тиде кечылаште тӱрлӧ предмет дене экзаменым сдатлат. А вара студент-шамычат лудаш…

Добавить комментарий