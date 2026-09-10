Мутшо ден семжым шкежак воза

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Таисия Смирнова, Антонида Новосёлова – «Мошто куанен»
- Алексей Милютин – «Шерге пиалем»
- Татьяна Соловьёва – «Шарнен илашет»
- Анита Феоктистова – «Тылат»
- Татьяна Галкина – «Аваем, ачаем»
- Николай Изергин – «Вучем вашмутым»
- Марий Эл Радио – «Йомакысе кеҥеж»
- Александр Марков – «Лыве гай»
- Иван Соловьёв – «Пуыза мылам шиялтышым»
- Алёна Яковлева, Станислав Устюгов – «Папалте»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Николай Изергин – Шернур район Кучанур ялын эргыже. Посёлкысо 1-ше №-ан школ деч вара СПТУ-што тунемын.
Изинекак сылнымутлан шӱмаҥын. Возымо почеламутшо-влакым нигӧлан ончыктен огыл.
Марий эстраде аланыш эртыше курымын 90-ше ийла тӱҥалтыштыже лектын. Кумда сценыште икымше гана «Сылне май» мурым йоҥгалтарымыжым кызытат сайын шарна.
Николай Васильевич коло наре ий Йӱдвел кундемыште илен да пашам ыштен, кызыт Йошкар-Оласе ик предприятийыште ороллан тырша. Жапше лийме семын мурым воза. Репертуарыштыже 50 наре мурыжо уло. Тудын возымо мурсаскажым Людмила Конакова, Майя Ахметянова, Дмитрий Веденькин, тыгак «Лӱҥгалтыш» ансамбль мурат.
– Йӱдвелне илыме годым тӱҥ шотышто шочмо кундемым йӧратыме нерген муро-влакым возенам, а кызыт илыш, йӧратымаш да моло нерген шочыт, – палемден Николай Изергин. – «Вучем вашмутым» мурем школ пагытысе йӧратымаш нерген. Тудын мутшо ден семжымат шкеак возенам.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме