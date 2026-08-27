Мут – наставник-влаклан

Марий Эл гыч наставник-влак «Знание.Наставник-влак проектыште чолгалыкым ончыктат.
«Знание» Россий обществын да Россий Федераций Просвещений министерствын проектышкышт элна гыч 15 тӱжем утла йодмаш пурен. Эксперт-влак кум тӱжем еҥым ойырен налыныт, нунын коклаште Марий Эл гыч – 17: 8 еҥже общеобразовательный организацийла, а молыжо кыдалаш профессионал образованийым пуышо верла гыч улыт. Республикна гыч 7 участник «Кыдалаш профессионал образований системыште эн сай наствник» категорийыште моштымашым ончыкта.
Ойырен налме кум тӱжем участник гыч кок тӱжемже общеобразовательный организацийла гыч улыт. Эн шуко еҥым (1173) «Общеобразовательный организацийын эн сай наставникше» категорий поген.
Проектын вес йыжыҥышкыже куснышо-влак кокла гыч эн шукынжо – 156 еҥ – Ростов область гыч улыт.
Г.Кожевникова
Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме.