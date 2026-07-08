МЕР ИЛЫШ

Мунло еҥ-влак деч — сугынь

Светлана Носова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Эртыше кечылаште Йошкар-Ола ола округ вуйлатыше Евгений Кузьмин республикысе Марий юмыйӱла ушемын тӱҥ онаеҥже Александр Таныгин да Йошкар-Ола общинын тӱҥ онаеҥже Юрий Тушнурцев дене вашлийын.

«Оласе илышыште Марий тӱня да юмынйӱлан верышт нерген оҥай мутланымаш лекте. Александр Ивановичын мунло ойжым, тӱрлӧ шӧрынан шонкалымашыжым колышташ эре оҥай. Пагалыме онаеҥ-влак кугыжаныш пашам шот дене виктарен шогаш поро сугыньым пуышт.
Александр Иванович да Юрий Дмитриевичлан жапым муын толмыштлан кугу таум каласем», – возен шке воткыл лаштыкыштыже Евгений Кузьмин.

Снимкыште: вашлиймаш годым.

 Евгений Кузьминын  воткыл лаштыкше гыч налме фото.

Лудаш темлена:
МЕР ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

У корно почылтеш

Кылме тылзын 11-ше кечынже С.Г.Чавайн лӱмеш книгагудышто «Саскавий» марий ӱдырамаш мер ушемын илыш вӱршерже» республик кӱкшытан конференций эртаралтын. Тушко лудаш…
ЕШ ДА ИКШЫВЕ ЛӰМГЕЧЕ МЕР ИЛЫШ ПАТЫРЛЫК СОЦИАЛ ИЛЫШ

Ӱдырамаш да ешлан пӧлеклалтше пайрем

6 мартыште Морко районышто ӱдырамаш-влакын VIII форумышт эртен. Еш идалыклан да районын 100 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше мероприятийым «Чылажат еш лудаш…
МЕР ИЛЫШ

Погынлан ямдылалташ тӱҥалыныт

Февраль мучаште Советский посёлкышто Мер Каҥашын вуйвержын погынымашыже эртен. Мер ушемын еҥже-влак районысо активын Луымшо марий калык погынын резолюцийжым  лудаш…

Добавить комментарий