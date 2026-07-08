Мунло еҥ-влак деч — сугынь

Эртыше кечылаште Йошкар-Ола ола округ вуйлатыше Евгений Кузьмин республикысе Марий юмыйӱла ушемын тӱҥ онаеҥже Александр Таныгин да Йошкар-Ола общинын тӱҥ онаеҥже Юрий Тушнурцев дене вашлийын.
«Оласе илышыште Марий тӱня да юмынйӱлан верышт нерген оҥай мутланымаш лекте. Александр Ивановичын мунло ойжым, тӱрлӧ шӧрынан шонкалымашыжым колышташ эре оҥай. Пагалыме онаеҥ-влак кугыжаныш пашам шот дене виктарен шогаш поро сугыньым пуышт.
Александр Иванович да Юрий Дмитриевичлан жапым муын толмыштлан кугу таум каласем», – возен шке воткыл лаштыкыштыже Евгений Кузьмин.
Снимкыште: вашлиймаш годым.
Евгений Кузьминын воткыл лаштыкше гыч налме фото.