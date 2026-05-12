Москваште, сеҥыше-влак радамыште

Россий Просвещений министр Сергей Кравцов «Без срока давности» проектыште сеҥыше ден призёр-влаклан наградым кучыктен.
Мероприятий Москвасе Сеҥымаш тоштерыште лийын. Эн сай семын школ ден колледжлаште тунемше 92 ӱдыр-рвезын пашажым шотлымо, нунын коклаште – Марий Эл гыч Кужэҥер посёлкысо 2-шо №-ан школышто тунемше Ариана Романова.
– Рӱдолаште лийме икымше кечын «Сталинград. Без срока давности» викториныш ушненам, – ойла ӱдыр. – Конкурсышто сеҥыше ден призёр-влакым саламлымаш 7 майыште Сеҥымаш тоштерын Полководец-влакын залыштышт лийын. Тудым Россий Просвещений министр Сергей Кравцов торжественно почын. Варарак мыланна тоштерын «Москва верч кредалмаш. Икымше сеҥымаш.», «Калыкын подвигше», «Сеҥымаш дек корно» экспозицийлам ончыктеныт. 8 майыште «Шарнымаш корно. Сеҥымаш марте 1418 ошкыл.» тоштер комплексыште, «Патриот» паркыште лийынна. Тыгак оҥай да шуко у дене палдарыше экскурсий Кинофильм-влакын кугыжаныш фондыштышт эртен. Тушто плёнкан кинофильмлам цифрандат. 9 майыште ме Москвасе Оброно тоштерын геройло лаштыклаж дене палыме лийынна. Конкурсым эртарыше, мемнан шокшын вашлийше да экскурсийым эртарыше-влаклан кугу тау!
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме