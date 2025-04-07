Москваште, мастарлык конкурсышто

Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №ан лицейыште англичан йылмым туныктышо Дарья Смирнова кызыт – Москваште «Педагогический дебют-2025» Россий кӱкшытан конкурсышто.

Конкурс рӱдоласе 1518 №-ан школышто таче торжественно почылтын. Тидын деч вара участник-влак заданийым шукташ тӱҥалыныт, нуныжо тыгай улыт: цифран тунемме кумдыкышто урокым эртараш, «У меня это хорошо получается» презентацийым ончыкташ, калык ончылно выступленийыш ышташ да темлыме педагогике ситуацийым решатлаш.

Конкурс тений 20-шо гана эрта. Тений тудо Россий федерацийын 70 субъектше гыч туныктышо-влакым иквереш поген.

Г.Кожевникова

Фотом Йошкар-Оласе образований виктемжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.