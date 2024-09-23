ОБРАЗОВАНИЙ

Моштымашым тергеныт

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 6 гана онченыт

16-22 сентябрьыште республикысе «Авангард» военно-патриотический рӱдерыште илышыште нелылыкыш логалше ийготыш шудымо-влаклан профилян кокымшо смене эртаралтын.

Арня жапыште кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийлаште тунемше 119 самырык еҥ тӱрлӧ направлений (спорт, усталык да молат) дене моштымашым терген. Программыш тыгак психологий могырым полышым пуымо да патриотизм воспитаний дене кылдалтше мероприятийлам пуртымо.

Тыгай сменым йоча-влаклан республикысе Молодёжь политике комитет Марий Эл Образований да науко министерстве дене пырля эртарен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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