Тунеммаш
Мом ышташ кӱлмым тергыме
«Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак граждан аралалтмаш дене команде да штаб тунеммаште лийыныт.
Тиде тренировкыжо регионысо виктем органла да граждан аралтыш вий дене пырля лийын. Ведомстве-влак кокласе тунеммаште вучыдымо ситуацийлан ямде улмым да мом ышташ кӱлмым тергыме. Энергетик-влак электросетьыште локтылалтме верым пален налыныт да олмыктымо пашам шуктеныт, тидын годым потребитель-влаклан энергийым ситараш ешартыш источниклан эҥертеныт.
Филиалын специалистше-влак федерал да верысе кучем органла, калыклан илашыже йӧным ыштыше организацийла дене вашла шижтарыме да лийын кертше эҥгекым кораҥдыме шотышто кылым тергеныт.
«Энергетик-влак илаш йӧным ыштыше да социальный велым кӱлешан объект ден потребитель-влаклан электровийым ситарыме шотышто шке моштымашыштым ончыктеныт да тунеммашым сайын эртеныт», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: команде да штаб тунеммаште.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.