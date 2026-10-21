МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Мом ышташ кӱлмым тергыме

Юрий Исаков Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Тунеммаш

Мом ышташ кӱлмым тергыме

 «Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак граждан аралалтмаш дене команде да штаб тунеммаште лийыныт.

Тиде тренировкыжо регионысо виктем органла да граждан аралтыш вий дене пырля лийын. Ведомстве-влак кокласе тунеммаште вучыдымо ситуацийлан ямде улмым да мом ышташ кӱлмым тергыме. Энергетик-влак  электросетьыште локтылалтме верым пален налыныт да олмыктымо пашам шуктеныт, тидын годым потребитель-влаклан энергийым ситараш ешартыш источниклан эҥертеныт.

Филиалын специалистше-влак федерал да верысе кучем органла, калыклан илашыже йӧным ыштыше организацийла дене вашла шижтарыме да лийын кертше эҥгекым кораҥдыме шотышто кылым тергеныт.

«Энергетик-влак илаш йӧным ыштыше да социальный велым кӱлешан объект ден потребитель-влаклан электровийым ситарыме шотышто шке моштымашыштым ончыктеныт да тунеммашым сайын эртеныт», – каласен «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: команде да штаб тунеммаште.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Нылытышат – вӱд воктене

2028 ийыште «Туризм да унам вашлийме индустрий» национальный проект дене келшышын, Марий Элыште чыла шотыштат кызытсе жаплан келшыше «Вӱдленд» лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Чодыра гыч лекташ полшат

Марий Элыште «Чодыра гыч лекташ полшышо стрелке-влак» проект илышыш шыҥдаралтеш. Тудым Марий аварийно-утарыше службын шулдыр йымалныже улшо утарыше отрядлаш лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Сай лектышыш сай пашаеҥ-влак шуаш полшат

Марий Элыште чодыра озанлык пашаште тыршыше-влак коклаште эн сай профессионалым ойыреныт.  Тыгай конкурсым республикын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- лудаш…

Добавить комментарий