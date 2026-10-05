Мер эскерыше штабыште сайлымашым иктешленыт

Мер эскерыше штабыште йӱклымӧ единый кечым иктешленыт да эскерыше-влакын корпусыштын пашажым лончыленыт, воза «Марийская правда» газет шке сайтыштыже.
Заседаний «Марий Эл» увер агентствын площадкыштыже эртен. Участник-влак деке саламлыме мут дене штабым вуйлатыше Евгений Кузнецов лектын. Тудо палемден: 2026 ийысе кампаний регионысо мер контроль системылан ик эн кугу лийын.
‒ Эскерыше-влак республикысе чыла сайлыме участкыште пашам ыштеныт. Тиде 500 наре УИК. Йӱклымӧ кечылаште 1200 утла еҥ пашам ыштен. Увер шотан икмыняр обращенийым серыме, ик нарушенийым Мер эскерыше рӱдерын эскерышыже-влак чареныт. Материалым Избиркомыш да правам аралыше органлашке писын пуымо. Мемнан тӱҥ задачына, легитимностьым аралымаш, шукталтын, ‒ палемден Евгений Кузнецов.
Штаб вуйлатышын алмаштышыже, Россий Общественный палатын членже Роман Золотухин мобильный группын пашаж нерген каласкален, ДЭГ-ыште йӱклымашын лектышыжым очно участвоватлымаштат таҥастарен.
Результат ончыкта
Партийный списке почеш сайлымаште «Единый Россий» партий ӱшанлын сеҥен, ик мандатан округышто КПРФ деч Сергей Казанков сеҥышыш лектын.
‒ Тиде результат административный темдымаш уке улмым ончыкта, ‒ каласен штаб вуйлатыше Евгений Кузнецов. — Тылеч посна дистанционный электрон йӱклымашын лектышыже очный сайлымаш дене келшен толеш. Оппозиций кандидатын сеҥымашыже чыла могырымат палемдалтеш. Тидыже цифровой технологийын ӱшанле улмыжым ончыкта.
Штабын пашашкыже Марий Элыште Айдемын праваж шотышто уполномоченный пеленысе Молодёжный советын членже-влак чолган ушненыт. Совет председатель Владимир Ваулин эскерыше-влакым туныктен, йӱклымӧ кечылаште тудо Мер эскерымаш рӱдерым вуйлатышын алмаштышыжлан ыштен.
Кӱкшӧ технологий полшен
Штабын пашашкыже it-эксперт Сергей Якунинат инновацийым пуртен, тудын вуйлатымыж почеш «Выборы 2026» автоматизироватлыме увер системым ямдылыме.
— Платформо Марий Элыште дистанционный электрон йӱклымашым эскераш полша. Тудо сайлымашке мийыше-влакын чотышт шотышто савыкталтше данныйым автоматически поген, — каласен Сергей Якунин. — Автоматизацийлан кӧра ДЭГ-ын эскерышыже-влак мониторышто чылажымат онлайн эскерен кертыныт, муниципалитетласе сӱретым таҥастарен да показатель-влакын вашталтмыштым писын ужын кертыныт.
Евгений Кузнецовын выступатлыме посна блокшо «Диалог о фейках: 4.0» тӱнямбал форумын электоральный сессийыштыже участвоватлымыжлан пӧлеклалтын. Штаб вуйлатыше увертарен: 18 гыч 21 сентябрь марте сайлымашын цифровой инфраструктурышкыжо DDoS-атакын 4000 утла толкынжым палемдыме. Тиде 2024 ийысе сайлымаш деч шукырак.
Форумышто Россий ЦИК-ын еҥже палемден: элыште дистанционный электрон йӱклымашын вияҥмыже икмыняр этап дене эрта, но ДЭГ кагаз бюллетень-влакым ок вашталте, кок форматшат иктӧр вияҥаш тӱҥалеш. Сайлымаш закон почеш эртыже манын, 130 эл гыч 1200 утла тӱнямбал эскерыше пашам ыштен. Нуно чыланат Российыште сайлымашлан сайын ямдылалтмым да эртарыме кугу кӱкшытым палемденыт.
Штабын пашажым марий Элысе Мер палатын председательже Герман Дементьев иктешлен.
‒ Сайлымашын лектышыже регионысо сайлыме комиссийын да мер эскерыше-влакын сайын пашам ыштымыштым ончыкта, — палемден тудо.
Фотом Мер эксерыште штаб гыч налме