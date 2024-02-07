КУЧЕМЫШТЕ

Мемнан программышкат ушнаш темлен

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев транспортышто Россий МВД-н Чуваш линейный отделжын начальникше Артур Сергеев дене вашлийын.

Вашлиймаште тыгак Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже Евгений Курмаев ден Йошкар-Оласе полицийын линейный отделений начальникше Михаил Чезганов лийыныт.

Нуно транспорт инфраструктур объектлаште лӱдыкшыдымылыкым ыштымаште ваш келшен тыршышаш, тыгак Чуваш линейный отделын Марий Элын «Марий Эл кумдыкышто 2017-2030 ийлаште правонарушенийым шижтарымаш» кугыжаныш программышкыже ушнышаш нерген мутланеныт.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен

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