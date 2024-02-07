Мемнан программышкат ушнаш темлен

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев транспортышто Россий МВД-н Чуваш линейный отделжын начальникше Артур Сергеев дене вашлийын.
Вашлиймаште тыгак Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже Евгений Курмаев ден Йошкар-Оласе полицийын линейный отделений начальникше Михаил Чезганов лийыныт.
Нуно транспорт инфраструктур объектлаште лӱдыкшыдымылыкым ыштымаште ваш келшен тыршышаш, тыгак Чуваш линейный отделын Марий Элын «Марий Эл кумдыкышто 2017-2030 ийлаште правонарушенийым шижтарымаш» кугыжаныш программышкыже ушнышаш нерген мутланеныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен