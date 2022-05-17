Теҥгече, 16 майыште, «Абилимпикс-2022» инвалидностян еҥ-влак коклаште профессиональный мастарлык национальный чемпионатын регионысо йыжыҥжым торжественно почмо.

Чемпионат вич площадкыште эрта, но тÿҥ шотышто – Марий политехнический техникумышто.

Мероприятийыш таҥасыме, деловой, профориентаций да тÿвыра программе-влакым пуртымо. Участник-шамыч конкурсын заданийже-влакым 25 компетенций дене шуктат. Тений компетенций-шамычын радамышкышт студент ден специалист-влаклан «Ландшафт дизайн», специалист-шамычлан «Ургызо» направленийлам пуртымо.

Таҥасымашлаште инвалидностян еҥ-влак, ты шотыштак 14 ияш деч кугурак ийготан 32 школьник, 70 студент да 60 специалист, мастарлыкыштым тергат. Участник-специалист-влак коклаште «Труженица и К» ООО, «ММЗ» АО, «Йошкар-Оласе йолчием фабрик» АО, «Клевер» ООО, «Инструмент Н» ООО, «Элмет» ООО гай 12 компаний ден предприятийын пашаеҥышт улыт.

Регионысо чемпионатыште сеҥыше-шамыч Москваште ий еда эртаралтше «Абилимпикс» национальный чемпионатыште участоватлат.

М.ИВАНОВА