УВЕР ЙОГЫН

Марий возыктыш Белоруссийыш шуын

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

 

Белоруссийын рӱдолаштыже Минскыште 19 гыч 22 март йотке XXXIII тӱнямбал книга ончер-ярмиҥга эртен. Тушко «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртын лектышыж дене директор Эдуард Иманаев миен.

 

Тӱнямбал ончер-ярмиҥгаште 23 эл гыч – нунын коклаште Бразилий, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Молдова, ОАЭ да моло элла гычат – 500 наре участник лийын. Нуно Минскысе «Белэкспо» ончер-рӱдерыште погыненыт. Российысе книга-влакым ончыкташ лӱмынак кугу стендым ыштыме, тушто Марий савыктышын лукмо книгаже-влакланат вер ойыралтын.

Ик кечынже директор Эдуард Иманаев погынышо-влаклан Беларусь ден Марий Эл коклаште шукертак ышталтше сылнымут усталык да гуманитар кыл нерген каласкален, Марий книга савыктыш нерген видео гоч палдарымаш лийын. Тыгак марла «Аист-влакын шӱдыран корнышт» сылнын сӧрастарыме йоча книга дене палдарыме. Тудым издательстве ӱмаште савыктен луктын. Тушко 12 белорус авторын йочалан марлаш кусарыме йомакышт пуреныт.

 

Эдуард Иманаев книган Минскысе тӱнямбал ярмиҥгаштыже. Фотом издательствын соцлаштыкше гыч налме.

 

Марий книга савыктышын материалже негызеш Геннадий Сабанцев ямдылен.

