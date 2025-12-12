ЙОШКАР-ОЛА

«Марий теле»

Светлана Носова Комментарий Материалым 48 гана онченыт

Тений Йошкар­-Олан рӱдӧ Ленин площадьыште шогалтыме У ий кожланат тулан у илюминацийым налыныт. Площадь кумдыкышто каныш кече еда пайрем программым эртараш тӱҥалыт. У ий йӱдым тӱҥ кож воктенысе площадке ик шагат йӱд гыч 4 шагат эр марте пашам  ышташ тӱҥалеш.

Пайрем кожым  тыгак Марий паркыште, Тарханово паркыште, Семёновко скверыште сӧрастарен шогалтат.

Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш ынде нылымше ий почела «Марий теле» фестиваль эртаралтеш. Тений тудын кышкарыште Йошкар-Оласе урем площадкылаште, спорт объектлаште, тоштер ден театрлаште, книгагудылаште чылаже 250 наре мероприятий эртышаш. Икшыве-шамычлан гына тӱвыра полатлаште театрализоватлыме 30 пайремле представлений лиеш. Мероприятий эртыме ятыр площадкылаште каток-влак пашам ышташ тӱҥалыт.

Снимкыште: Тений Йошкар-Оласе Нагорный микрорайонысо урем-влак ушнымаштат У ий кожым шогалтеныт. 

Светлана Носован фотожо

