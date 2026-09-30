ИСТОРИЙ КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Марий профсоюзлан – 105 ий

Лидия Семёнова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Марий  Эл правительстве  председательын  икымше алмаштышыже  – регионым вуйлатышын  администрацийжым  вуйлатыше  Лидия Батюкова  республикыште профсоюзым ыштымылан  105 ий теме дене    движенийын  активистше ден ветеранже-влакым Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш  саламлен.  Республикысе профсоюз-влакын  ушемыштын  советшын  торжественный заседанийже Йошкар-Олаште  Яков Эшпай лӱмеш  Марий кугыжаныш  филармонийыште эртен.

Лидия Батюкова  республикым вуйлатышын саламлымашыжым лудын пуэн. Туштыжо профсоюз-влак  кучемын ӱшанле  партнёржо улыт, социальный чынлык верч  кучедалыт, пашаче еҥ-влакын праваштым  аралат манын палемдыме.

Марий Эл правительстве  председательын алмаштыже  ойыртемалтше профсоюз активист-влаклан  кугыжаныш наградым кучыктен. Правительствын  почётан грамотыж дене «Марий Эл Республикысе  профсоюз организаций-влакын  объединенийышт» ушемын  правовой  да жилищно-бытовой паша  отделжым вуйлатыше,  паша шотышто тӱҥ профсоюз  правовой инспектор Людмила Колина наградитлалтын.  Икмыняр активист ден ветераным  Марий Элым вуйлатышын таумутшо дене палемдыме.

Погынымаште толкынын  историйже нерген  «Профсоюзы Республики Марий Эл –105 лет пути»  книга дене палдареныт. Тудын авторжо – 1994-2022 ийлаште  республикысе профушемын председательже  Ольга Цветкова.

Республикысе профсоюз движений  ик курым  утла ожно шочын. Марий автоном областьысе профсоюз-влакын  икымше районный погынышт  1921 ий  сентябрьыште лийын. Марий Элым вуйлатышын указше  лач тиде кечым курым-курымешлан  шарнымашеш коден: ынде 16 сентябрь  республикыште  профсоюз  движенийын шочмо кечыж семын  официально палемдалташ тӱҥалеш.

 

Марий Эл вуйлатышын  пресс-службыжын  уверже негызеш  Павел Шакиров ямдылен.

Лудаш темлена:
нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме у книга: «Российын военный историйже»

Россий Федераций Просвещений министр Сергей Кравцов ден Российысе военно-исторический обществын председательже Владимир Мединский ТАСС-ыште эртыше пресс-конференцийыште «Российын военный историйже» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Туризм: Сай пашан акшат сай

Марий Элын Самырык-влакын политикышт, спорт да туризм министерствыже «Марий Эл Республикын туризмыштыже лидер» конкурсым увертарен. Тудо ты отрасльым вияҥдаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Россий Президент деч пӧлек

  Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Йошкар-Оласе 9-ше №-ан школышто тунемше 10 ияш Мирослава Ямщиковалан Российын Президентше Владимир Путин лудаш…

Добавить комментарий