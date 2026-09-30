Марий профсоюзлан – 105 ий

Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже – регионым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова республикыште профсоюзым ыштымылан 105 ий теме дене движенийын активистше ден ветеранже-влакым Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш саламлен. Республикысе профсоюз-влакын ушемыштын советшын торжественный заседанийже Йошкар-Олаште Яков Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште эртен.
Лидия Батюкова республикым вуйлатышын саламлымашыжым лудын пуэн. Туштыжо профсоюз-влак кучемын ӱшанле партнёржо улыт, социальный чынлык верч кучедалыт, пашаче еҥ-влакын праваштым аралат манын палемдыме.
Марий Эл правительстве председательын алмаштыже ойыртемалтше профсоюз активист-влаклан кугыжаныш наградым кучыктен. Правительствын почётан грамотыж дене «Марий Эл Республикысе профсоюз организаций-влакын объединенийышт» ушемын правовой да жилищно-бытовой паша отделжым вуйлатыше, паша шотышто тӱҥ профсоюз правовой инспектор Людмила Колина наградитлалтын. Икмыняр активист ден ветераным Марий Элым вуйлатышын таумутшо дене палемдыме.
Погынымаште толкынын историйже нерген «Профсоюзы Республики Марий Эл –105 лет пути» книга дене палдареныт. Тудын авторжо – 1994-2022 ийлаште республикысе профушемын председательже Ольга Цветкова.
Республикысе профсоюз движений ик курым утла ожно шочын. Марий автоном областьысе профсоюз-влакын икымше районный погынышт 1921 ий сентябрьыште лийын. Марий Элым вуйлатышын указше лач тиде кечым курым-курымешлан шарнымашеш коден: ынде 16 сентябрь республикыште профсоюз движенийын шочмо кечыж семын официально палемдалташ тӱҥалеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Павел Шакиров ямдылен.