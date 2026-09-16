Марий олам чапландараш полшен кертына

Йошкар-Ола «Город России — национальный выбор» всероссийский интерактивный конкурсыш ушнен.
87 регион-участник коклаште тудо кызыт 29 верыште. Марий олалан 3 тӱжем еҥ шке йӱкшым пуэн. Но ме тудлан сеҥышыш лекташ чыланат полшен кертына. Тидым город-россии.рф сайтыште ыштыман.
Конкурс элнан ик эн палыме да чапланыше олажым ойыраш манын эртаралтеш, шкенжын ойыртемалтше исторический да тӱвыра поянлыкшылан кӧра тудо Российын символышкыжо савырнен кертеш, палемдат организатор-влак.
Светлана Носован фотожо.