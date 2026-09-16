ЙОШКАР-ОЛА

Марий олам чапландараш полшен кертына

Светлана Носова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Йошкар-Ола «Город России — национальный выбор» всероссийский интерактивный конкурсыш ушнен.

 87 регион-участник коклаште тудо кызыт 29 верыште. Марий олалан 3 тӱжем еҥ шке йӱкшым пуэн. Но ме тудлан сеҥышыш лекташ чыланат полшен кертына. Тидым город-россии.рф сайтыште ыштыман.

Конкурс элнан  ик эн палыме да чапланыше олажым ойыраш манын эртаралтеш, шкенжын ойыртемалтше исторический да тӱвыра поянлыкшылан кӧра тудо Российын символышкыжо савырнен кертеш, палемдат организатор-влак.

Светлана Носован фотожо.

Лудаш темлена:
ИСТОРИЙ ЙОШКАР-ОЛА КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Кантон гыч тӱҥалын таче кече марте…

Йошкар-Оласе Благовещений башньыште кодшо кугарнян «Марий Эл Республикын поликультурный картше» проект кышкарыште У Торъял районлан пӧлеклалтше ончер почылтын. Лилия лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

У тунемме ийлан ямде лийшаш

Йошкар-Олаште Палантай лӱмеш Тӱвыра да сымыктыш колледжын оралтыжым олмыктат. Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш, тӱвыра поянлыклан шотлалтше лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА СЫМЫКТЫШ

200 гы 45

 Йошкар-Оласе «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште у ончер сезон почылтын.  У сезонышто ончыкташ темлыме 200 проект гыч 45 проектшым сайлан шотленыт. лудаш…

Добавить комментарий