Марий КВН клубыш ушнынет?

25 октябрьыште Йошкар-Олаште, республикысе Самырык-влакын полатыштышт регион-влак кокласе кӱкшытан «Марий КВН» эрташ тӱҥалеш.
Тудым республикысе Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене Марий тӱвыра рӱдер эртара.
Тений организатор-влак тудын темыжым тыге палемденыт: «Пол… Па… Ак… Ир… Чу… Ма… Марий патыр улына!».
Мероприятий 14 шагатлан тӱҥалеш. Конкурс эртыме кышкарыштак Марий тӱвыра рӱдер пелен «Весела кӱдыр» Марий КВН клубым почмо шотышто положенийым пенгыдемдат да тудын паша планжым каҥашат. Марий КВН клубым почмашке ончычсо сезонлаште КВН дене модшо команде-влакын капитаныштат, моло кумылан, тыгак организатор-влакат ӱжалтыт.
Модмашке ушнаш кумылан-шамычлан ончылгоч визитный картычкым, разминкылан кум йодышым да «Йомак – умбак, мый – тембак…» теме дене мӧҥгысӧ пашам ямдылыман. Капитан-влакланат посна конкрус лиеш.
6 октябрь марте командын фотосӱретшым организаторлан колтыман Палашлан: вара нине фотосӱрет-влакым республикысе Калык усталык да Марий тӱвыра рӱдер-влакын воткыл латыклашкышт вераҥдат. Командыште 6-10 еҥ лийын кертеш, кум еҥже 30 ияш марте лийшаш.
Йодмашым mari-centr_konkurs@mail.ru электрон адресыш колтыман.
Снимкыште: кодшо ийын эртаралтше марий КВН-ын участникше-влак.
Светлана Носован фотожо