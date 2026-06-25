Чебоксарыште марий-шамыч погынат

26 июньышто Чебоксарыште илыше марий-влак Пеледыш пайремыш чумыргат.
Пайремым Чебоксар оласе «Марий калыкын землячествыже» калыкле-тӱвыра автономий Чуваш Республикын Тӱвыра министерствыжын да республикысе Калык-влак келшымаш полатын полшымышт дене эртара.
Тушто марий калыкын тӱвыраже, йӱлаже, тӱрлӧ кидпашаже, семӱзгарже дене палдарат. Марий Эл гыч мийыше усталык коллектив-влак кумылым нӧлташ тӱҥалыт. Звенигово район гыч кидмастар-влак Светлана Гаврилова ден Марина Тарасова тӱрлаш туныктымо мастер-классым эртарат.
Фотом «Чебоксарские новости» воткыл лаштык гыч налме.