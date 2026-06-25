МАРИЙ ТӰНЯ

Чебоксарыште марий-шамыч погынат

Светлана Носова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

26 июньышто Чебоксарыште илыше марий-влак Пеледыш пайремыш чумыргат.

 Пайремым Чебоксар оласе «Марий калыкын землячествыже» калыкле-тӱвыра автономий Чуваш Республикын Тӱвыра министерствыжын да республикысе Калык-влак келшымаш полатын полшымышт дене эртара.

Тушто марий калыкын тӱвыраже, йӱлаже, тӱрлӧ кидпашаже, семӱзгарже дене палдарат. Марий Эл гыч мийыше усталык коллектив-влак кумылым нӧлташ тӱҥалыт. Звенигово район гыч кидмастар-влак  Светлана Гаврилова ден Марина Тарасова тӱрлаш туныктымо мастер-классым эртарат.

Фотом «Чебоксарские новости» воткыл лаштык гыч налме.

Лудаш темлена:
ЛӰМГЕЧЕ МАРИЙ ТӰНЯ

Кандашымше гана

Йошкар-Олаште бард-музыкант-влакын «Ме шарнена» муро да позий VIII фестивальышт  эртен. Организаторжо – республикысе Марий тӱвыра рӱдер. Сайын палыме бард лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Ик эн кугу делегаций – Йошкар-Ола гыч

Кодшо изарнян Йошкар-Ола администрацийыште XII Марий калык погыныш рӱдола деч делегат-влак ден олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Шурмаҥше – таум ыштен моштышо янлык

«Поро кугу юмо! Кожлашко пикш йонгежом ӱшталын лэкменгы, казанга рыбыжет уло, казанга губар шурмангшет уло, казанга луйет, казанга мерангет лудаш…

Добавить комментарий