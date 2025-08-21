«Марий Элыште пашам ышташ каньыле»

Марий парламентын спикерже Михаил Васютин «МолодЙошка» форумын участникше-влаклан кугыжаныш службысо опытшо да депутат пашан ойыртемже нерген каласкален.
Тиде «Республик – диалогышто: Марий Элым вияҥдыме ончыл йӧн-влак» образовательный блокын кышкарыштыже лийын.
«Марий Эл гай кугужак огыл регионышто пашам ышташ каньыле. Шонымашет илышыш пуртет – лектышым ужат. Мегаполисыште проект йомын кертеш, илышыш кугу кумдыкышто пурталтмыж годым лектышыжым вигак от шиж. Тыште шке паша саскам ужат», – республикыштына шуктымо пашан акшым палемден Кугыжаныш Погынын председательже.
Михаил Васютин 20 ий утла исполнительный кучемыште тыршен. Мутшо почеш, законодательный кучемыш депутат корпусым вуйлаташ куснымыж годым куштылгыжак лийын огыл. Марий парламентын тӱҥ задачыже республиклан социально-экономически вияҥаш полшышо законым лукмо, чыла отрасльлан пайдалын пашам ышташ правовой йӧным ыштыме, инвестицийым кондымо дене кылдалтын.
Парламентын вуйлатышыже Марий Элын Молодёжный парламентшылан законодательный инициативым ышташ правам пуымо, сайлыше-шамычын наказышт нерген закон-шамычым пеҥгыдемдыме дене палдарен. Депутат-влак ден правительстве кокласе кылын у форматше – «правительствын шагатше» – нерген увертарен.
Вашлиймашын кугурак ужашыже Российын тӱнямбалне могай верым налмыже, технологический лидерствыш шушашлан илышыш могай задаче-шамычым пурташ кӱлмӧ нерген мутланымашлан пӧлеклалтын.
Михаил Васютин форумыш толшо-влакын йодышыштланат вашештен. Нуныжо самырык-шамычлан полшымо у мере-влак, молодёжьын регион гыч кайыме амалже, Волжск олам ончыкыжым вияҥдыме корно, регион-шамыч кокласе паша кыл, ялысе тӱвыра пӧрт-влакын паша радамышт ден историй учебникын содержанийжым вашталтыме дене кылдалтыныт. Кугыжаныш Погынын председательже, кызытсе экономике тренд ден регионым вияҥдыме планым шотыш налын, Марий Элыште ончыкыжым могай профессийын эн кӱлешан лиймыж денат палдарен. Тыгодым искусственный интеллектын илышын тӱрлӧ сферыштыже могай верым налмыж нерген посна мутланеныт.
Личный илышыж дене кылдалтше йодыш-влаклан вашештымыж годым Михаил Васютин стрессым сеҥыме йӧнжӧ-шамыч дене палдарен, литературын каналташ да шкем вияҥдаш полшымыжым ушештарен, мом лудаш йӧратымыж нерген каласкален.
Икманаш, вашмутланымаш самырык-влакланат, парламентым вуйлатышыланат пайдале лийын.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита Иванова ямдылен.