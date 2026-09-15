Марий Элыште илыше-влакын темлымашышт «Единый Россий» партийын Калык программыжлан негызым ыштеныт.
Депутат-влак икмыняр тылзе жапыште «Единый Россий» партийын Калык программыжлан темлымашым погеныт. Тушко еҥ-влакын кудывечым тӱзатыме, корным олмыктымо, уремым волгалтарыме да социальный инфраструктурым вияҥдыме шотышто темлымашышт пурен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Россий Федерацийын Федеральный Собранийжын индешымше созыв Кугыжаныш Думышкыжо 27-ше №-ан ик мандатан Марий избирательный округ деч депутатыш кандидат Наталья Козлован мутшо почеш, наказ да темлымаш дене ыштыме паша ик кечыланат ок кӱрылт.
«Марий Эл вуйлатышын «Таза республик», «Марий кеҥеж» проектлашкыже партийын еҥже-влак кумылын ушненна, калык-влакын темлымашышт шотышто кылым эре кученна. Тиде ик гана эртарыме акций огыл, а системный паша. Калык деч могай темлымаш пурен, шукыжым Калык программын негызышкыже пыштыме. Мемнан задачына – палемдымым жапыште да тичмашнек шукташ»,-каласен Наталья Козлова.