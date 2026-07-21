УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чапшым аралат

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Марий Эл гыч Икымше-влакын толкыныштын ӱдыр-рвезыже-влак Оренбург областьыште «Зарница 2.0» всероссийский военно-патриотический модмашын визымше окружной йыжыҥыштыже таҥасат.

Тиде Морко районысо «Отчина» ден Оршанке районысо «ОМК»  отряд-влак. Нуно модмашын регионысо йыжыҥыштыже сеҥышыш лектыныт.

Финалыш лекташ  Юл кундем федеральный округын 14 регионжо гыч 280 участник таҥаса. Нуно профилян шинчымашым, кап-кыл пеҥгыдылыкым веле огыл, тыгак неле условийыште кӧргӧ вий-куатым ончыктат.

Визымше окружной йыжыҥ 22 июльышто мучашлалтеш. Сеҥыше ден призёр-влакым иктешлымаш деч вара увертарат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

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