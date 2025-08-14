Марий Эл вуйлатышын каналже — МАХ мессенджерыште

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев, республикыштына илыше-влакым регионысо увер-влак дене вашкерак палдараш манын, МАХ российысе мессенджерыште шке каналжым вӱдаш тӱҥалын, увертара «Марийская правда» газет.
Тыгак у площадкыште республикым вуйлатыше кӱлешан увер да мероприятий-шамычын анонсышт дене палымым ышта.
👉🏻 МАХ – Российысе ятыр сервисан цифровой платформо. Тушто мессенджер гоч мутланаш, йыҥгырташ, икте-весылан йӱк сообщенийым да кугу файл-влакым колтылаш лиеш. Тыгак платформышто оксам колташ йӧн уло. У воткылыште мини-приложений да чат-бот сынан бизнес-сервис-влак улыт, нуно калыклан полшат. Юрий Зайцев мессенджерын пайдале улмыжым палемда.
💬«МАХ мессенджерым телефонышкыда вераҥдыза да мыйын каналышкем ушныза», – возен Юрий Зайцев.
Тудын шонымыж почеш, сервис пеш йӧнан, тудын дене пайдаланаш куштылго, видеофайл-влак сайын почылтыт. Тыгак мессенджерыште Марий Эл Республикысе Правительствынат каналже уло.