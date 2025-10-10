Марий Эл Радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Ӱшан»
- Диана Ямбаршева – «Эн шыма тӱняште»
- Евгений Филиппов – «Шочмо кече»
- Надежда Степанова – «Олык снеге»
- «Чоным почын мурена» проект – «Чӱктӧ мемнан мурым»
- Роза Искакова – «Школ воктенысе вашлиймаш»
- Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
- Светлана Осипова – «Ӱшӱттӱрем, Ӱшӱттӱремже»
- Александр Речкин – «Тол эрдене, тол кастене»
- Кристина Краснова – «Тый улат»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Роза Искакова – марий эстараде мурызо, Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийын лауреатше. Репертуарыштыже тӱрлӧ теме дене ятыр мурыжо уло.
– «Школ воктенысе вашлиймаш» мурын наброскыжым Валерий Садретдинов 2023 ий октябрьыште телефонышкем колтен, тудым Пошкырт вел мурызо Арсений Андреевлан «Ший памаш» фестиваль-конкурсышто мурашыже ямдылен. Ты муро мыламат пеш келшен. Конкурсышто Арсений вес муро-влакым йоҥгалтарен. Варажым автор деч ты мурсаскам йодынам. Нигӧжат тореш лийын огыл, – ойла мурызо. – А почеламутым поэтессе Татьяна Пчёлкина возен. Но Валерий Садретдиновын палемдымыж почеш, тудат мутым эше шкеж семынже келыштарен. Варажым мый почеламутым поэт Геннадий Сабанцев-Оярлан ончалаш пуэнам. Тудо темым вес семын савыралын да припевышке вашталтышым пуртен. Мыйын тиде мурым тунемше-влаклан пӧлеклымем шуын. Мурым «Школ воктенысе вашлиймаш» манын лӱмденам. Сценыш лекмеке, калыклан тыгерак паладрем: «Семже – палыдыме авторын, обработкым Валерий Садретдинов ыштен, мутшат – тиде авторынак, вашталтышым Геннадий Сабанцев-Ояр пуртен, но Татьяна Пчёлкинан возымо темыже».
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбомжо гыч налме