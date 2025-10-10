КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Марий Эл Радион хит-парадше

Алевтина Байкова Comment(0) Материалым 93 гана онченыт

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Людмила Конакова – «Ӱшан»
  2. Диана Ямбаршева – «Эн шыма тӱняште»
  3. Евгений Филиппов – «Шочмо кече»
  4. Надежда Степанова – «Олык снеге»
  5. «Чоным почын мурена» проект – «Чӱктӧ мемнан мурым»
  6. Роза Искакова – «Школ воктенысе вашлиймаш»
  7. Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
  8. Светлана Осипова – «Ӱшӱттӱрем, Ӱшӱттӱремже»
  9. Александр Речкин – «Тол эрдене, тол кастене»
  10. Кристина Краснова – «Тый улат»

 

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Роза Искакова – марий эстараде мурызо, Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийын лауреатше. Репертуарыштыже тӱрлӧ теме дене ятыр мурыжо уло.

– «Школ воктенысе вашлиймаш» мурын наброскыжым Валерий Садретдинов 2023 ий октябрьыште телефонышкем колтен, тудым Пошкырт вел мурызо Арсений Андреевлан «Ший памаш» фестиваль-конкурсышто мурашыже ямдылен. Ты муро мыламат пеш келшен. Конкурсышто Арсений вес муро-влакым йоҥгалтарен. Варажым автор деч ты мурсаскам йодынам. Нигӧжат тореш лийын огыл, – ойла мурызо. – А почеламутым поэтессе Татьяна Пчёлкина возен. Но Валерий Садретдиновын палемдымыж почеш, тудат мутым эше шкеж семынже келыштарен. Варажым мый почеламутым поэт Геннадий Сабанцев-Оярлан ончалаш пуэнам. Тудо темым вес семын савыралын да припевышке вашталтышым пуртен. Мыйын тиде мурым тунемше-влаклан пӧлеклымем шуын. Мурым «Школ воктенысе вашлиймаш» манын лӱмденам. Сценыш лекмеке, калыклан тыгерак паладрем: «Семже – палыдыме авторын, обработкым Валерий Садретдинов ыштен, мутшат – тиде авторынак,  вашталтышым Геннадий Сабанцев-Ояр пуртен, но Татьяна Пчёлкинан возымо темыже».

Алевтина БАЙКОВА ямдылен

Фотом еш альбомжо гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Марий калыкнан историйжым шымла веле огыл,..

26 майыште Россий Писатель ушемын еҥже, Марий Элын сулло журналистше, драматург, кызыт Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже А.Н.Ивановын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

У пьесе театрлан эреак кӱлеш

14-17 ноябрьыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште национальный драматургий фестиваль эртаралтеш. Тушко кӧмыт толыт? Фестиваль жапыште мом ышташ лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Курчак дене модын, илышым умылаш туныктена»

Морко район Кораксола ялын ӱдыржӧ Марина Фёдорова Республикысе курчак театрыште лу ий утла пашам ышта. Йоча пагыт Марина шуко лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий