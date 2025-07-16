Марий Эл деч  – 24!

Йошкар-Олаште «Диво России» XII всероссийский турист кино(видео)фестиваль почылтын.

Тудо кинематографий ден путешествийлан шӱман участник-влакым ушен. 18 июль марте фестивальын тӱҥ мероприятийже-влак дене пырля эше «Диво мира» III тӱнямбал турист кинофестивальын специальный этапше эрта. Участник-влак моло элысе эн сай проект-влак дене палыме лийын да шке конкурслык пашаштым таҥастарен кертыт. Россий деч «Диво мира» кинофестивальыште «Диво России» да «Диво Евразии» фестивальлаште тӱрлӧ ийыште сеҥыше да призёр-влак гына участвоватлен кертыт.

«Диво России» фестивальыш 200 утла паша пурен. Поснак кугу тӱткыш Марий Эл гыч пурышо проект-влаклан ойыралтын. Мемнан деч иканаште 24 фильм темлалтын!