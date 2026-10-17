Кандашыже у семын ыштат

Марий Элын кандаш унагудо ден санаторийышкыже ынде цифровой йӧн дене илаш пураш лиеш.
Йошкар-Олаште тыгай услуго дене «Вирджиния», «Эврика» да «Амакс» унагудылаште пайдаланаш лиеш, Волжский районышто «Яльчик» ден «Рубин» каныме базылаште, «Кичиер» ден «Ваштар курык» санаторийлаште, Козьмодемьянскыште – «Лада» унагудышто.
Илаш пурышашлан уна ик гана МАКС приложенийыште Цифран ID-м ышта, чыла данный «Госуслуги» портал гоч аралалтеш. Унагудыш илаш пурымо годым ««Цифровой ID» разделыште QR-кодым почын, администраторлан ончыктыман. Тудо кодым рашемда, да чыла данный автоматически унагудын системышкыже куснымеке, уналан номер деч сравочым кучыктат.
Ончыктен кодыман, цифровой йӧн дене илаш пурымаш ешартыш опцийлан гына шотлалтеш. Тӱҥ шотышто уна-шамыч тошто семынак, паспортым ончыктен, илаш пураш кумылан улыт.
Снимкыште: Йошкар-Олаште — турист -влак.
Светлана Носован фотожо.