Марий ӱдырет савыра кумылет

Сентябрь кыдалне «Финн-угор студенчествын миссше – 2025» XII конкурсын финалже Йошкар-Олаште Самырык-влакын полатыштышт гӱжлен эртыш.
Кажне номинацийыште сеҥыше-влаклан тасмам да пӧлекым Марий Элын моторжо-влак: тӱрлӧ ийлаште «Финн-угор студенчествын миссше» конкурсышто сеҥыше да вице-мисс лӱмым налше-шамыч, чылаже кудытын, – кучыктеныт. Ты лӱм дене тымарте Марий кугыжаныш университетын ныл студенткыже палемдалтын. Кумытын вице-мисс лийыныт. Илыш корнышт кузерак виктаралтын? Шкенышт деч рашемдышна.
Людмила Фёдорова, 2012 ийысе вице-мисс:
– Параньга район Кугу Почиҥга ял гыч улам. Тӱвыра да сымыктыш колледжыште академический вокал пӧлкаште, вара МарГУ-н тӱвыра да сымыктыш факультетыштыже, варажым тудым Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтыш савыреныт, тунемынам. Марий тӱвыра рӱдерыште йоча-влак дене пашам ыштыме шотышто методист лийынам.
2016 ий май тылзе гыч таче кече марте «Марий Эл» ГТРК-ште национальный вещаний группын редакторжо улам. «Шӱмсем пӧлек», «Пошкудем», «Югыпого», «Шочмо верем, моторем», «Сылнымут алан», «Финн-угор тӱня» передаче-влакым вӱдем. Марий радиошто «Эркече», «Кечывал радиоканал», «Мастар марий», «Чолга шӱдыр» программылам наҥгаем.
Кызытсе пашам утларакшым телевидений да радио дене кылдалтын, садлан мураш жапем уке. Тидлан шкемым вурсем. Моткоч шуко муро кия, но нуным ямдылаш кидем ок шу. Ӱшанем, тиде чон йодмо сомылемлан жапем лектеш.
Виктория Бурмистрова (Воронцова), 2013 ийысе мисс:
– Мый конкурсышто 2013 ийыште сеҥенам. Тудо Мордовийыште эртен. Тушко мисс лӱмым налашак шонен каенам. Шонымашем шукталтын. Шукыжым ончыко лӱдде ошкылмемлан, тыршымемлан, пашам кыртмен ыштымемлан кӧра, очыни. Мордовийыште марий тӱвыранам сайын почын ончыкташ тыршенам. Тидым командына дене пырля ыштен кертынна. Конкурслан ямдылалташ Марий Элын сулло артистше Татьяна Денисова полшен. Тау тудлан.
Конкурс деч вара илышем вашталтын. Тиде кӧргӧ чоным пеҥгыдыракым ыштен, калыкын тӱвыраж деке мелын савырен. Тылеч посна нелылыкым сеҥаш туныктен.
Кызыт Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтыштыжо туныктем, декретыш каяш ямдылалтам. Тыгак недвижимость дене пашам ыштем.
Пелешем дене кок эргым ончен куштена, шӱм йымалне ӱдырна кушкеш. Тудым пеш вучена. Ешна дене шуко жапшым ялыште эртарена, тушто пӧртна, тыгак олаштат пачерна уло.
Шкеже мый Йошкар-Олаште шочынам, 14-ше №-ан гимназийыште тунемынам, «Изи памаш» ансамбльыште куштенам. Авам Параньга район Памашъял гыч, а ачам татар калык гыч лекше.
Мария Григорьева, 2015 ийысе вице-мисс:
– Лу ий ондак, Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтышто тунемме пагытыште, «Финн-угор студенчествын миссше» тӱнямбал конкурсышто мастарлыкем ончыкташ пиал шыргыжалын. 2015 ийыште конкурс Ижевск олаште эртен. Тунам вице-мисс да «Грацийын миссше» лӱмым сулен налынам.
Тений Марий кугыжаныш университетын организаторжо-влак моло ийлаште сеҥыше-влакым ӱжыныт. Уэш тиде толкыныш ушнаш, сценыш лекташ, Марий кугыжаныш университетын чапшым нӧлташ куанле ыле. Тиде конкурс чонышто поро шарнымашым шочыкта. Кызыт мый Марий тӱвыра рӱдерыште тӱвыра пӧлкан вуйлатышыжлан тыршем. Ондак погымо опыт пашаште сай полышым пуа. Тачат Марий кугыжаныш университет дене пеҥгыде кылым кучем.
Светлана Давыдова, 2017 ийысе мисс:
– «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбльын артистше улам. Кызытракше сценыш ом лек, молан манаш гын йолемым эмгатенам, вийым погем.
«Финн-угор студенчествын миссше» конкурс мылам эре порын шарналтеш. Тений тиде мероприятий уэш Марий Элыште эрта манын пален налмеке, моткоч куаненам. Сценыш лекме годым чонем вургыжын да чӱчкен. Республикна гыч ты конкурсышто марий ӱдыр-влак сеҥышыш ятыр гана лектыныт. Тидыже кугешнаш тарата.
Маргарита Кутасова, 2019 ийысе мисс:
– Марий кугыжаныш университетын Тӱвыра да творчестве рӱдерыштыже балетмейстер улам. Тушто мый усталык шӱлышан ӱдыр-рвезе-влак дене пашам ыштем. Мутлан, ӱмаште Мария Панкован наставникше лийынам, творческий номерым шындаш полшенам, дефилеште кошташ туныктенам. Ханты-Мансийск олаш пырля миенам, эсогыл сценыште тудын дене пырля куштенам. Тенийысе конкурсыштат кок марий ӱдырлан ямдылалташышт полшенам.
Тыгак турист-влак дене пашам ыштем. «Сэйвори Хаус» рестораныште «Земля мари» спектакльыште модам. Тушто марий калыкын илышыже, йӱлаже ончыкталтыт. Тылеч посна Татьяна Козутон модель агентствыштыже пашам ыштем. Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыштат тыршем. Кушташ йӧратыше-шамычлан ритмикым, гимнастикым туныктем, растяжкыштым саемдем. Август марте МарГУ-што туныктенам.
Мария Панкова, 2024 ийысе мисс:
– Кызыт мый Марий кугыжаныш университетыште Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтын 4-ше курсыштыжо цифровой рекламе специальность дене тунемам. Вузын тӱрлӧ мероприятийышкыже уло кумылын ушнем, диплом пашам возем. Тыгак «Оригами» ансамбльыште йоча-шамычлан хореографийым туныктем. Умбакыже налме специальность денак пашам ышташ шонем, республикнам вияҥдымаште тыршаш тӱҥалнем.
Анна Иванова, 2025 ийысе вице-мисс:
– МарГУ-што Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтышто тунемам. Йошкар-Олаште шочынам. Кушташ йӧратем. Тукымвожыштем марий-влак улыт, но ешыштем шочмо йылмына дене огына мутлане. Тиде чонем туржеш. Шке жапыштыже модельный агентствыште пашам ыштенам, Сочиште модный показыште лийынам, фотоэм-влакым йотэллаште савыкталтше журналлаштат ужаш лийын, «Улыбка», «Ассорти» ансамбльлаште шуаралтынам, ынде шкежат икшыве-влакым кушташ туныктем.
Михаил Скобелевын фотожо.
Снимкыште: Марий Эл гыч Финн-угор студенчествын миссше лӱмым тӱрлӧ ийлаште сеҥен налше ден вице-мисс-влак – МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов дене пырля.
Палашда:
«Финн-угор студенчествын миссше» конкурс икымше гана 2012 ийыште Марий кугыжаныш университетыште эртен. Тунам тудо «Финн-угрийын мисс- студенткыже» маналтын. Тушто Марий Элын чапшым МарГУ-н Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтшын кокымшо курсыштыжо тунемше Людмила Фёдорова арален,вице-мисс лӱмым сулен.