Марий Элысе студент отряд-влак лумым куаш полшат.
25 январьыште «РСО-н лум десантше» Всероссийский патриот акций тӱҥалын.
Марий Элысе студент отряд-влак поро кумыл пашам акцийым увертарыме деч ончычак шукташ тӱҥалыныт – Самырык-влакын полатышт йыр лумым куэныт.
Акцийын кышкарыштыже студент отряд-шамыч Кугу Отечественный сарын ветеранже ден сарын йочаже-влаклан, СВО участник-шамычын ешыштлан полшат. Тылеч посна республикнан тора илемлаштыже школьник-шамычлан профессийым ойырен налаш, мемориал ден шарныктыш верлам тӱзаташ полшат, тыгак изи ола ден яллаште спорт да усталык мероприятийлам эртарат.
2026 ийыште «Российысе студент отряд-влак» молодёжный общероссийский мер организацийын регионысо пӧлкаже 60 ияш лӱмгечыжым палемда. Пел курым утла жапыште паша семестрым тӱжем дене самырык еҥ эртен, регион ден элым вияҥдымашке кугу надырым пыштен. Таче Марий Эл гыч тӱжем утла боец Российысе строительный, педагогический, сервисный, производственный, ялозанлык отрядлаште да проводник-шамычын отрядыштышт тырша.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.