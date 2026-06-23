ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Лу ийлан тиде рекорд»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

 

Марий Элыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым 100 баллан ик предмет дене веле огыл, тыгак кок предмет дене тыгаяк результатым ончыктышо выпускник-влак улыт.

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ каналысе соцлаштыкыштыже нуным саламлен да палемден: «Молгунамсе семынак мемнан ӱдыр-рвезе-влак молодец улыт!»

Эртыше кечыласе данный почеш, 100 баллан Иктешлыше кугыжаныш экзаменым 100 баллан кучышо 18 выпускник гыч 8-ыже химий предмет дене эн кугу результатым ончыктен,  тынарак – руш йылме дене, а коктын – литератур дене.

Тунемше-влак тыгай тунемме верын выпускникше-влак улыт: 4-ынже – Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан лицей, коктынжо – «Мегатех» лицей, икте гыч рӱдоласе 28-ше №-ан, Бауман лицей-влак да Шуко профилян лицей-интернат гыч. Эше вич тунемшыже – Звенигово район Кужмара, Параньга посёлкысо Б.Р.Ахматьянов лӱмеш, Кужэҥер посёлкысо 2-шо №-ан, Шернур посёлкысо 2-шо №-ан школла да Медведево гимназий гыч.

«Выпускник-влак выпускной экзаменым сайын кучат. Кызытлан ЕГЭ дене кокла балл – 60 процент деч шуко. Но эн изи «лондемым» вончен кертдыме-влакат улыт», – палемден регионым вуйлатыше.

Марий Элын кугыжаныш экзамен комиссийын увертарымыж почеш, эн изи «лондемым» эртен кертын огытыл: химий дене – 17,04 процент, историй дене – 7,09 процент да литератур дене – 6,60 процент.

9-ше да 11-ше класслан обязательныйлан шотлалтше руш йылме дене экзаменым тений могунамсе семынак эн шуко выпускник – 10716 еҥ –  кучен. ЕГЭ дене кокла балл республикыштына 65,3 процент (ӱмаште 62,77 процент лийын) марте кушкын, Россий мучко тиде показатель – 63,06 (2025 ийыште 60,68 процент ыле).  100 баллым ӱмаште 4 еҥ поген гын, тений – 8.

9-ше классым тунем пытарыше-влакынат руш йылме дене экзамен результатышт республикыштына саемын. 2025 ийыште эн изи «лондемым» вончен кертдыме 9,44 процент лийын гын, тений – 6,88 процент.

Профилян математике да естественный науко-влак дене ЕГЭ шотышто Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая каласен: «2025 ийыште чыла выпускник гыч профилян математике ден естественный наукылам ойырышо 38,2 процент лийын гын, 2026 йиыште тиде показатель 41,76 процент марте кушкын».

22 июньышто ЕГЭ-н резерв кечыже-влак тӱҥалыныт. Тушто тӱҥ йыжыҥыш толын кертдыме выпускник-шамыч шинчымашым ончыктат, экзаменыш  168 еҥ регистрироватлалтын.  Нунын кокла гыч эн шукынжо  (99 тунемше) руш йылме предмет дене  ЕГЭ-ш возалтыныт.

Обязательный предметла дене Иктешлыше кугыжаныш экзаменыште эн изи «лондемым» вончен кертдыме-шамыч (тенийысе выпускник-влак) экзаменым уэш 24-25 июньышто кученыт.

ЕГЭ результат дене келшыдыме-шамычлан уэш экзаменым кучаш йӧным ыштыме, тидлан ешартыш кече-влак – 8-9 июль – улыт.

100 баллым налше-влак кокла 4 выпускникше кажныже кок предмет дене эн кӱкшӧ результатым ончыктен:

Дмитрий Назаров – физике да математике;

Максим Кутюков – руш йылме да физике;

Владимир Волков ден Роман Очков – профилян математике да физике.

Рвезе-влак Политехнический лицей-интернатыште, Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш да «Мегатех» лицей-влакын выпускникше улыт.

«Марий Элыште тений физике дене эн кугу баллым 20 еҥ поген. Пытартыш 10 ийыште мемнан регионлан тиде рекорд», – палемден соцкылысе лаштыкыштыже Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

 

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын да Звенигово район Кужмара школын соцкылысе лаштыкышт гыч налме

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сай темлымашым — илышыш Ю.Зайцев: Икмыняр йодышым илышыш шыҥдараш полшаш меат ямде улына. Тыгай представительствым почаш кӱлешлан шотлем. Санкт-Петербургышто лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шер гай пӱян лияш манын…

Тӱрлӧ чер ваштареш кучедалме да таза илыш-йӱлалан кумылаҥдыме мероприятий-влак кышкарыште 6-12 февраль Умшагӧргын тазалыкшым кӱлын эскерыме арня семын палемдалтеш. лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шинчымашым тергаш да канаш ямде улына

  Марий Эл выпускник-влаклан кугыжаныш экзаменым да тазалыкым пеҥгыдемдыме кеҥежымсе кампанийым эртараш ямде. РФ правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Чернышенкон лудаш…

Добавить комментарий