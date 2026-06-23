«Лу ийлан тиде рекорд»

Марий Элыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым 100 баллан ик предмет дене веле огыл, тыгак кок предмет дене тыгаяк результатым ончыктышо выпускник-влак улыт.
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ каналысе соцлаштыкыштыже нуным саламлен да палемден: «Молгунамсе семынак мемнан ӱдыр-рвезе-влак молодец улыт!»
Эртыше кечыласе данный почеш, 100 баллан Иктешлыше кугыжаныш экзаменым 100 баллан кучышо 18 выпускник гыч 8-ыже химий предмет дене эн кугу результатым ончыктен, тынарак – руш йылме дене, а коктын – литератур дене.
Тунемше-влак тыгай тунемме верын выпускникше-влак улыт: 4-ынже – Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан лицей, коктынжо – «Мегатех» лицей, икте гыч рӱдоласе 28-ше №-ан, Бауман лицей-влак да Шуко профилян лицей-интернат гыч. Эше вич тунемшыже – Звенигово район Кужмара, Параньга посёлкысо Б.Р.Ахматьянов лӱмеш, Кужэҥер посёлкысо 2-шо №-ан, Шернур посёлкысо 2-шо №-ан школла да Медведево гимназий гыч.
«Выпускник-влак выпускной экзаменым сайын кучат. Кызытлан ЕГЭ дене кокла балл – 60 процент деч шуко. Но эн изи «лондемым» вончен кертдыме-влакат улыт», – палемден регионым вуйлатыше.
Марий Элын кугыжаныш экзамен комиссийын увертарымыж почеш, эн изи «лондемым» эртен кертын огытыл: химий дене – 17,04 процент, историй дене – 7,09 процент да литератур дене – 6,60 процент.
9-ше да 11-ше класслан обязательныйлан шотлалтше руш йылме дене экзаменым тений могунамсе семынак эн шуко выпускник – 10716 еҥ – кучен. ЕГЭ дене кокла балл республикыштына 65,3 процент (ӱмаште 62,77 процент лийын) марте кушкын, Россий мучко тиде показатель – 63,06 (2025 ийыште 60,68 процент ыле). 100 баллым ӱмаште 4 еҥ поген гын, тений – 8.
9-ше классым тунем пытарыше-влакынат руш йылме дене экзамен результатышт республикыштына саемын. 2025 ийыште эн изи «лондемым» вончен кертдыме 9,44 процент лийын гын, тений – 6,88 процент.
Профилян математике да естественный науко-влак дене ЕГЭ шотышто Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая каласен: «2025 ийыште чыла выпускник гыч профилян математике ден естественный наукылам ойырышо 38,2 процент лийын гын, 2026 йиыште тиде показатель 41,76 процент марте кушкын».
22 июньышто ЕГЭ-н резерв кечыже-влак тӱҥалыныт. Тушто тӱҥ йыжыҥыш толын кертдыме выпускник-шамыч шинчымашым ончыктат, экзаменыш 168 еҥ регистрироватлалтын. Нунын кокла гыч эн шукынжо (99 тунемше) руш йылме предмет дене ЕГЭ-ш возалтыныт.
Обязательный предметла дене Иктешлыше кугыжаныш экзаменыште эн изи «лондемым» вончен кертдыме-шамыч (тенийысе выпускник-влак) экзаменым уэш 24-25 июньышто кученыт.
ЕГЭ результат дене келшыдыме-шамычлан уэш экзаменым кучаш йӧным ыштыме, тидлан ешартыш кече-влак – 8-9 июль – улыт.
100 баллым налше-влак кокла 4 выпускникше кажныже кок предмет дене эн кӱкшӧ результатым ончыктен:
Дмитрий Назаров – физике да математике;
Максим Кутюков – руш йылме да физике;
Владимир Волков ден Роман Очков – профилян математике да физике.
Рвезе-влак Политехнический лицей-интернатыште, Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш да «Мегатех» лицей-влакын выпускникше улыт.
«Марий Элыште тений физике дене эн кугу баллым 20 еҥ поген. Пытартыш 10 ийыште мемнан регионлан тиде рекорд», – палемден соцкылысе лаштыкыштыже Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын да Звенигово район Кужмара школын соцкылысе лаштыкышт гыч налме