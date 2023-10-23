Лӱмгечымат палемдена, регионымат ончыктена

4 ноябрьыште Москосо ВДНХ-аште «Россий» лӱман тӱнямбал кугу ончер-форум почылтеш. Ты кечынак Марий кундемна шкенжын 103 ияш лӱмгечыжым палемдаш тӱҥалеш. Тудын лӱмеш регионышто шуко пайрем мероприятий лиеш. «Россий» ончерыштат республикына шкенжын куатшым ончыктышаш. Кодшо кечылаште регион вуйлатыше Юрий Зайцев республикын кечыжым палемдаш кузе ямдылалтме шотышто совещанийым эртарен.

Марий Эл Правительстве Председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютинын увертарымыж почеш, республикын кечыже вашеш кажне муниципал район ден оласе тӱвыра, тӱвыра да каныме учрежденийлаште, образовательный организацийлаште концерт программе, конкурс ден спорт мероприятий влак эртат. Библиотек системын учрежденийлаштыже ончер ден экспозиций-влакым лӱмын ямдылат.

2 ноябрьыште Йошкар-Оласе Полупроводник прибор завод дене уэмден олмыктымо деч вара Совет Ушем Герой Александр Иванович Владимировлан сквер почылтеш. Самырык-влакын полатыштышт Национальный тӱвыра-влак фестиваль эрташ тӱҥалеш.

1 ноябрьыште республикысе Изобразительный сымыктыш тоштерыште Россий сӱретче-влак ушемын Марий Элысе пӧлкаже «Марий кундем» ончерым эртара. «Кугу этнографий диктант» тӱнямбал просветительский акцийышкат ты кечылаште ушнаш йӧн лиеш.

Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Ивановын ойлымыж почеш, Москошто эртышашлык «Россий» ончер-форумланат ямдылалташ тӱҥалме. ВДНХ-асе 75-ше №-ан павильонышто республикын стендышымат ыштыме шотышто концепцийым ямдылыме да пеҥгыдемдыме. Марий Элым кушшо технологичный производство ден ИТ-команий-влак виянман да поян пӱртӱс средан регион семын ончыкташ палемдыме.

Юрий Зайцев Марий Эл Республикын кечыжым сайын эртараш да тӱнямбал ончер-форумышто регионымат сай кӱкшытыштӧ ончыкташ кӱлмӧ нерген ойырен каласен.

Марий Эл Республикым вуйлатышын админстрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш С.Носова ямдылен.

Снимкыште: ВДНХ-аште Марий Элын экспозицийже ямде.