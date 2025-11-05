Лӱман стипендий дене кумылаҥдат

Йошкар-Оласе медицине колледжыште эн сай студент-влаклан лӱман стипендийын сертификатшым кучыктеныт.
Тиде йӱлам колледжыште 2012 ийыште илышыш пуртеныт. Лач тунам сайын тунемше да мер илышыште чолгалыкым ончыктышо студент-шамычым ешартыш стипендий дене кумылаҥдаш кутырен келшеныт. Стипендийлан тазалык аралтыш аланыште кумдан чапланыше организатор ден марий здравоохраненийыш кугу надырым пыштыше врач-шамычын лӱмыштым пуаш пунчалыныт.
Сертификатым кучыктымо кажне церемонийыште стипендийын «озаж» дене палдарат. Тидым тудын коллегыж ден родо-тукымжо ыштат.
Эртыше 12 ийыште тыгай вашлиймаш-влак пӧлеклалтыныт:
— Йошкар-Оласе больницын ончычсо тӱҥ врачше Борис Андреевич Гудымлан;
— рӱдолаште тазалык аралтыш пӧлкам 26 ий вуйлатыше Демьян Александрович Юмановлан;
— Йошкар-Оласе йоча больницым 30 ий утла вуйлатыше Лелия Ивановна Соколовалан;
— Мутланымаште палдырныше ситыдымашым тӧрлымӧ да нейрореабилитаций рӱдерлан негызым пыштыше Виктор Викторович Севастьяновлан;
— Тазалык аралтыш министерствын ончычсо тӱҥ хирургшо Евгений Аркадьевич Загайновлан;
— поро шарнымашым кодышо моло еҥлан.
Тений республикыштына педиатрический службылан негызым пыштыше Фаддей Мартынович Контскийын шочмыжлан 140 ий лиеш. Тудын лӱмжӧ дене стипендийым Республикысе йоча клинический больнице учредитлен. Студент-влак дене вашлиймаште больницын тӱҥ врачше Дмитрий Груздев чолга айдемын илыш корныж нерген каласкален. Икмыняр оҥай тат, поснак Фаддей Контскийын тӱҥалме пашажым шуйышо марий педиатр-шамыч нерген Йошкар-Оласе йоча больницын тӱҥ врачше Наталья Старикова ойлен. Марий Элын тӱҥ педиатрже Галина Мурзаева республикысе педиатрический службын сеҥымашыже-влак дене палдарен.
Тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев лӱман стипендийын сертификатшым колледжын 18 студентшылан кучыктен, кажныжлан у деч у сеҥымашым, тунем лекме деч вара шочмо калыкын тазалыкше верч тыршаш тыланен.
Тиде мероприятийыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Михаил Чуфистов лийын, тудын наставникше – тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.