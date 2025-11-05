МЕДИЦИНЕ

Лӱман стипендий дене кумылаҥдат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

Йошкар-Оласе медицине колледжыште эн сай студент-влаклан лӱман стипендийын сертификатшым кучыктеныт.

Тиде йӱлам колледжыште 2012 ийыште илышыш пуртеныт. Лач тунам сайын тунемше да мер илышыште чолгалыкым ончыктышо студент-шамычым ешартыш стипендий дене кумылаҥдаш кутырен келшеныт. Стипендийлан тазалык аралтыш аланыште кумдан чапланыше организатор ден марий здравоохраненийыш кугу надырым пыштыше врач-шамычын лӱмыштым пуаш пунчалыныт.

Сертификатым кучыктымо кажне церемонийыште стипендийын «озаж» дене палдарат. Тидым тудын коллегыж ден родо-тукымжо ыштат.

Эртыше 12 ийыште тыгай вашлиймаш-влак пӧлеклалтыныт:

— Йошкар-Оласе больницын ончычсо тӱҥ врачше Борис Андреевич Гудымлан;

— рӱдолаште тазалык аралтыш пӧлкам 26 ий вуйлатыше Демьян Александрович Юмановлан;

— Йошкар-Оласе йоча больницым 30 ий утла вуйлатыше Лелия Ивановна Соколовалан;

— Мутланымаште палдырныше ситыдымашым тӧрлымӧ да нейрореабилитаций рӱдерлан негызым пыштыше Виктор Викторович Севастьяновлан;

— Тазалык аралтыш министерствын ончычсо тӱҥ хирургшо Евгений Аркадьевич Загайновлан;

— поро шарнымашым кодышо моло еҥлан.

Тений республикыштына педиатрический службылан негызым пыштыше Фаддей Мартынович Контскийын шочмыжлан 140 ий лиеш. Тудын лӱмжӧ дене стипендийым Республикысе йоча клинический больнице учредитлен. Студент-влак дене вашлиймаште больницын тӱҥ врачше Дмитрий Груздев чолга айдемын илыш корныж нерген каласкален. Икмыняр оҥай тат, поснак Фаддей Контскийын тӱҥалме пашажым шуйышо марий педиатр-шамыч нерген Йошкар-Оласе йоча больницын тӱҥ врачше Наталья Старикова ойлен. Марий Элын тӱҥ педиатрже Галина Мурзаева республикысе педиатрический службын сеҥымашыже-влак дене палдарен.

Тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев лӱман стипендийын сертификатшым колледжын 18 студентшылан кучыктен, кажныжлан у деч у сеҥымашым, тунем лекме деч вара шочмо калыкын тазалыкше верч тыршаш тыланен.

Тиде мероприятийыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Михаил Чуфистов лийын, тудын наставникше – тазалык аралтыш министр Владимир Гладнев.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МЕДИЦИНЕ

Мемнан-влак – Москваште

Элнан рӱдолаштыже Эндокринолог-влакын национальный конгрессышт эртен. Форумыш Российын тӱрлӧ регионжо да йот элла гыч кум тӱжем утла вӱдышӧ шанчызе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МЕДИЦИНЕ

Мокш молан орлана?

Марий Элыште 10-16 март Хронический вирусан С гепатитын пижын кертмыже да шарлымыж ваштареш кучедалме арня семын эрта. Россий правительстве лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МЕДИЦИНЕ

Пӧрт воктенак тергат

31 июльышто Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын «Таза республик» проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Йошкар-Оласе кӱртньыгорно вокзал кундемыште Тазалык пункт лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий