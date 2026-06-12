Шернур районлан – 105 ий
Кӱсотысо онапу да вӱд кайык
«Марий коклаште Шернур марий тӱнян шкешотан Иерусалимже гай палыме лийын. Тудо юмыйӱла шотышто эреак ончылно каяш тыршен. Да тыште чий вера пеҥгыдын кучалтын…»
Тыге возен Шернур кундем нерген XX курым тӱҥалтыште палыме шымлызе, краевед-этнограф М.Н.Янтемир.
Тидыже Шернур районын гербыштыжат палдырныде кертын огыл. Кӱсотысо онапу да кумалаш кондымо вӱд кайык. Тӱрлеман стан гай пушеҥгыже илыш вийым, курымашлыкым ончыкта гын, шулдырым нєлталше кайыкше – кече шыратымым, мардеж пуалмым, чон чоҥештыме эрыкым. Теве могай шонымашым шыҥдарыме тушко да шернур марийын вургемжылан келшышын ош тӱсеш ужартыме. Ош тӱсшӧ чимарийын чием да вӱд яндарлыкшылан келшен толеш гын, ужаргыже – озыман нурын тӱсшылан. А вет «Шернур» манмыжат вӱд («шер» – Шердеж эҥер деч куснышо ужаш) ден нурым ончыкта. Тугеже гербын тӱсшӧ ты шот денат яндарлыкым ешара да пашалан кумылаҥда.
Пашаче да уста калык ты кундемыште ила. Тудо шанчышкат, сылнымутышкат да сымыктышышкат пале надырым пыштен, озанлык пашаштат кугу лектышыш шуын. Тыште икмыняр озанлык удан огыл пашам ышта, тушечын кокытшо – «Лукоз» СПК ялозанлык артель да «Восход» СПК колхоз – нерген газетнан тачысе номерыштыже лудын кертыда. Але теве «Шернур сырзавод» ЗАО республикыштына веле огыл, Россий мучко чапланен. Тудын кушкын толмо ошкылжо денат ты выпускыштак палдарена. Нине савыктыш-влак Шернур районын 105 ияш лӱмгече идалыкшылан пӧлеклалтыныт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: район администраций ончылнысо «Кувшин дене ӱдыр» фонтан композиций.
Юрий Исаковын фотожо.