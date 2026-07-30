ЖКХ
Кӱрылтыш деч посна
Республикыштына 2026-2027 ийласе шыже-теле сезонлан ямдылалтме паша виян кая.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев регионлам вияҥдыме правительстве комиссийын заседанийыштыже лийын. Тушто шушаш олтымо сезонлан ямдылалтме тӱҥ йодышлам каҥашыме. Йӱштӧ пагытыште илаш йӧным пуышо да социальный объект-влакын кӱрылтыш деч посна ыштымыштлан посна тӱткыш ойыралтын.
Ты жаплан республикыштына шокшым ситарыше куд объектым 25 миллион утла теҥгелан капитально олмыктыман. Оршанке районышто пеҥгыде топливым олтыман ныл котельныйым газ дене ыштымашке кусарыман да кок блочно-модульный котельныйым чоҥыман. Морко районышто ик котельныйым газ дене ыштымашке кусарыман. Параньга районышто олтымо системе ден теплогенераторым капитально тӧрлыман.
Коммунал инфраструктур ӱшанлын ыштыже манын, республик кӱкшытан адресный программе негызеш шуко пачеран 110 пӧртым капитально олмыктыман. Вашталтышаш шокшо ден вӱд сеть 2,8 да 16,4 километрыш шуэш.
Аварий лийын кертмым шотыш налын, 156 аварийно-олмыктышо бригадым чумырымо, тушко 559 специалистым да 212 специализироватлыме техникым ушымо. Илыме вер ден коммунал озанлыкым да социальный сферым комплекснын ямдылымаш Марий Элын шушаш олтымо сезоным ӱшанлын вашлиймыж нерген ойла.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: правительстве комиссийын заседанийже эрта.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.