Корно
Кылым палынак саемда
Волжский округышто Черкысола – Пызырьгуп автокорным олмыктен пытарыме.
Тудым «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш нормативлан келшышын шотыш кондымо. Кок километр кутышан участкыште локтылалтше асфальтым нӱжын налме да угыч шарыме, вӱд йоген кайыме пучым ачалыме, корно шӧрым пеҥгыдемдыме.
Корнышто сайын койжо манын, шижтарыше 70 утла меҥгым шогалтыме. Лишыл жапыште разметке ышталтеш.
Тиде корно округышто илыше-влаклан кӱлешан: кок ял кокласе транспорт кылым да Памар – Кокласола трассыш лекташ йӧным саемда.
Тений Волжский округышто регонал кӱлешлыкан 30 километр утла корным нормативлан келшышын шотыш кондаш палемдыме.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Черкысола – Пызырьгуп автокорно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.