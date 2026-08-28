УВЕР ЙОГЫН

Кылым палынак саемда

Юрий Исаков Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Корно

Кылым палынак саемда

Волжский округышто Черкысола – Пызырьгуп автокорным олмыктен пытарыме.

Тудым «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш нормативлан келшышын шотыш кондымо. Кок километр кутышан участкыште локтылалтше асфальтым нӱжын налме да угыч шарыме, вӱд йоген кайыме пучым ачалыме, корно шӧрым пеҥгыдемдыме.

Корнышто сайын койжо манын, шижтарыше 70 утла меҥгым шогалтыме. Лишыл жапыште разметке ышталтеш.

Тиде корно округышто илыше-влаклан кӱлешан: кок ял кокласе транспорт кылым да Памар – Кокласола трассыш лекташ йӧным саемда.

Тений Волжский округышто регонал кӱлешлыкан 30 километр утла корным нормативлан келшышын шотыш кондаш палемдыме.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Черкысола – Пызырьгуп автокорно.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шке пӱрымашыжым тудат шке «пидеш»…

Кодшо кугарнян «Октябрь» кинотеатрыште самырык режиссёр Надежда Степанован «Я умею вязать» фильмжын презентацийже эртыш. Такшым тудын премьерже кодшо ийын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Аклымыже куандара да кумылаҥда

27 июньышто Марий Элыш Россий президентын Юл кундем федерал округышто полномочный представительже Игорь Комаров паша дене толын. Тудын Волжск лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чапшым Грозныйышто арала

22 сентябрьыште Чечня Республикысе Грозный олаште «Российын Идалыкын туныктышыжо-2019» 30-шо всероссийский конкурс почылтын. Марий Элын чапшым тушто Советский район лудаш…

Добавить комментарий