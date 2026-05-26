Кылна – кӱрлаш лийдыме

Лариса Яковлева Славян тиште да тӱвыра кечылан пӧлеклалтше пайрем концертыште Россий кӱкшытан тӱрлӧ конкурсышто участвоватлыше-влакым саламлен.
25 майыште Яков Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште эртыше мероприятий шуко еҥым: студент ден школьник-влакым, самырык-шамычын усталык коллективыштым – иквереш чумырен. Нуным Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева саламлен.
«Тиде кече святой-влак Кирилл ден Мефодийын славян калыклан азбуко ден тиштым пӧлеклыме подвигышт нерген ушештара. Руш йылме, тӱвыра да историй элыштына илыше чыла калыкын икоян улмо да ваш умылымо негызышт лийыныт. Мемнам лач тиште, шочмо мут да кажне калыкын тӱвыражым пагалымаш иквереш уша. Тек тиде кече тӱвыра поянлыкым аралаш да шинчымашым келгемдаш кӱлмӧ нерген утыр да утыр ушештара. Ӱшанем, шочмо мут деке шокшо кумыл йочана да уныкана-влакын волгыдо ончыкылыкыштлан ӱшанле негыз лиеш», – манын депутат.
Лариса Яковлева «Славянские напевы» Всероссийский конкурсын «Народно-стилизованная песня» да «Жестовая песня» номинацийлаштыже сеҥышыш лекше «Межа» дуэт (ПГТУ) ден Анна Фроловалан гран-прим кучыктен.
Тыштак «Славянские напевы», «Россия – Родина моя», «Город мастеров», «Волшебное слово» Всероссийский конкурслаште лауреат, дипломант лӱмым сеҥен налше да участник-влакым тӱрлӧ награде дене палемденыт.
Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкын кышкарыштыже эртыше тиде волгыдо пайрем тукым ден калык-шамыч кокласе кылын кӱрлаш лийдыме улмыжым эше ик гана пеҥгыдемден.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.