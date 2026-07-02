Кушкыл ӱйым ямдыла

Килемар район гыч Алёна Романова социальный контрактын полшымыж дене шонымашыжым илышыш пуртен, палдара регионын Паша да социальный аралтыш министерствыже.
Уста кулинар Алёна Ивановна Романова тазалыклан пайдале кочкышым ямдылыме сомыллан поснак кугу тӱткышым ойыра. Кушкыл ӱйын тӱрлӧ витаминлан, коя кислоталан, биологически чолга веществалан поян улмыжым пален налмекыже, тудым кӱчымӧ кечшудо нӧшмӧ гыч шке ямдылен ончен. Продукт келшен, да ӱдырамаш изирак производствым почаш кумылаҥын, но келшыше оборудований ден чапле сырьём налаш оксаже лийын огыл. Ик палымыже социальный контракт – шке пашам почаш шонышо еҥлан полшымо кугыжаныш программе – нерген каласкален. Тыге тудо ямде проект дене Килемар районысо калыклан социально полшымо комплексный рӱдерыш миен, тушто тестированийым эртен да шонымашыжым илышыш пурташ «путёвкым» налын.
Кугыжанышын ойырымо оксаж дене Алёна Ивановна ӱйым йӱштӧ йӧн дене ямдылыме прессым, чапле сырьём, янда атым, этикеткым да моло материалым налын. Кугужак огыл, но моткоч чатка производствым пачерыштыжак келыштарен. Икымше гана ямдылыме ӱйым йолташыж ден пошкудыжо-влаклан тамлаш пуэн.
Самырык амалкалче продукцийжым верысе пазарыште да соцкыллаште темлен. Калык натуральный, свежа, тутло да пайдале сатум кӱкшын аклен.
Парышым пел ий гыч налаш тӱҥалын. Тудо ассортиментым кумдаҥдаш йӧным ыштен, да Алёна Романова амарант, миндаль, моло ӱйым ямдылаш пижын. Кызыт клиентше-шамыч когыльым да мойн кӱэшташ жмыхым, тазалыклан пайдале натуральный батончикым йодыт.
«Социальный контракт мыланем пашам веле огыл пуэн, илышемат вашталтен. Кызыт мый кушкыл нӧшмӧ да пӱкш пушан верыште тыршем. Сатуэмын калыклан келшымыжым ужам, тудын тутло да пайдале улмыжлан уло кумылын тауштымым колам. А тиде ала-могай цифр да отчёт деч шерге», – палемда амалкалче.
Алёна Романован шке пашам тӱҥалмыже – кугыжанышын полшымыжо да шке тыршыме дене шонымашым илышыш пуртымо сай пример.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.