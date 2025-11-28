Физкульт – ура!
Куржтал, тӧрштыл, тазалыкет пеҥгыдемде
Таче кечын ГТО нормативым кумылан кажне еҥ сдатлен кертеш.
Тудыжо программе почеш икмыняр ступеньлан шелалтеш. Тыгодым ийгот шотыш налалтеш. Таза илышлан кумылаҥдаш Марий Элыште чыла йӧн ышталтеш. Мутлан, ятыр район рӱдерыште спортплощадкым келыштареныт. Икманаш, кумылет гына лийже.
Шукерте огыл «Арена Марий Эл» манежыш физкультурн да спорт комплексым сдатлаш республикысе вич район гыч команде-влак чумыргеныт ыле. Тушто 60 ияш марте участник-влак вий-куатыштым тергеныт.
Вениамин Семёнов, Курыкмарий район, тренер-преподаватель:
– ГТО нормативым шукташ шке кумылын ушнат, сандене тидым шкем сеҥымаш семынат палемдаш лиеш. Командыштына спорт мастер нормативым шуктышо улыт: Герман Молотов, Ольга Артемьева. Нуно тӱрлӧ аланыште пашам ыштат да самырык тукымлан чыла шотыштат пример улыт.
Михаил Зуев, спортсмен-энтузиаст:
– Чонем ыш чыте, ончаш тольым. Медведево районын командыж верч тургыжланем. Тыште Чулпан шешкым вийжым терга. Тылзе ончыч мыят, Вячеслав шольымат тыгай мероприятийыш ушненна. Тарванылаш, физический формым эреак кучаш кӱлеш, шонем.
Тений 14-20 августышто еш команде дене ГТО всероссийский физкультурно-спорт комплекс фестивальыште участвоватленна. Командыште Алексей эргым, Чулпан шешкым, Карина уныкам лийынна. Марий Элын чапшым араленна. Сай результатым ончыктенна. Карина шке тӱшкаштыже (III ступень) «Поднимание туловища из положения лёжа на спине» программыште икымше верыш лекте. Чулпанат сай результатше дене ойыртемалте. Мый иймаште 100 очком погышым.
Чаманаш гына кодеш: республик кӱкшытыштӧ эртаралтше тыгай таҥасымашыш шагал команде ушна. Можыч, огыт пале. Командыште ача, ава, икшыве, кова але коча лийшаш улыт. Тек шошо марте ямдылалтыт да моло дене пырля еш команде дене конкурсыш ушнат, вет тыге илышыш могай-гынат ойыртем ешаралтеш, ешыште умылымаш пеҥгыдемеш.
Андрей Нефондов, Кужэҥер район, ГТО участник:
– Шкем тергаш, районын чапшым аралаш лӱмынак ушненам. Айдеме чыла велым шуаралтшаш, тазалыкым пеҥгыдемдаш физкультурлан кумылаҥшаш. Тидланже теве ГТО-м сдатлымат пеш келшен толеш.
Алевтина Рыбакова, Волжский районын сборный командыжын участникше:
– Тений районышто «Нацийын кроссшо» тӱшка таҥасымаште икымше верыш лектынам, сандене командын чапшым аралаш темленыт. Келшышым. Теве куржталме дене шке тӱшкаштем икымше верыш лектым.
Физкультур дене кажне еҥ кылым кучышаш. Тидыже тазалыкым пеҥгыдемдаш моткоч сай йӧн. Мый кажне кечын эрдене зарядкым ышташ, паша деч вара кастене куржталаш тыршем. Приволжскийыш посёлкысо бассейнышкат миен толаш жапым ойырем. Тыге самырык тукымланат, шке икшывемланат, ончыкшым уныкаланат пример лийына, шонем. Тау организатор-влаклан тыгай манежым ойырымыштлан, икте-весым ужын мутланаш, опыт дене пайлалташ йӧным ыштымыштлан. Чылалан физкульт – ура!
Лӱмгече
«Ӱшанле тукымым куштена»
Манежыште ГТО нормативым сдатлыме кечын палемдыме кужытым куржын эртыме деч вара Волжский районын сборный командыжын участникше-влакым физкультурлан да спортлан йӱлышӧ Альберт Семёновын мокталтымыжым колын, воктекышт лишемым. Пӧтъял школышто ятыр ий физкультурым туныктышо мыйымат шонымашыж дене палдарыш.
– Ты гана чылаже вич район гыч сборный команде ушнен. Тӱрлӧ амаллан кӧра шукышт толын кертын огытыл. ГТО нормативын вич ступеньжым шотыш налын, участник-шамыч программе почеш упражненийым ыштеныт, палемдыме икмыняр кужытышто вийыштым тергеныт. Ик ойыртемже: ӱдырамаш-влак отжиманийым ыштеныт, а пӧръеҥ-шамыч турникыште шкештым нӧлтеныт. Ӱмаште ГТО нормативым сдатлыме деч вара шукынжо шӧртньӧ значокын озаже лийыныт. Теният тыгак лиеш, очыни. Мутлан, Давид Ямщиковым поснак палемдыме шуэш. Тудо чыла упражненийыште ойыртемалте. Икманаш, кажне команде тыршен, стартыш лекше чыла участник – молодец. Ялыште илыше-влакым тыгай мероприятийлашке ушашак кӱлеш. Тек кугуракше самырыклан пример лиеш, изирак ийготанже капкылжым шуара. Эшеат сай результат лийже манын, тыгай сынан таҥасымашым шке кундемыштат эртараш шонымаш уло.
Альберт Аркадьевичын воспитанникше-влак спортын тӱрлӧ видше дене эртаралтше конкурслаште, таҥасымашлаште, спартакиадылаште вийыштым тергат, сай результатым ончыктат, призёр радамыш логалыт.
Поснак президент модмашым палемдыме шуэш. Пӧтъял кыдалаш школын командыже 2013, 2014, 2016, 2021 ийлаште Сочиште эртыше всероссийский президент модмаште Марий Элын чапшым арален.
2013 ийыште XV модмаш гыч кум кубок дене пӧртылыныт. 74 команде гыч призан шымше верым налыныт. Многоборьеште кудымшыш да эстафетыште икымше верыш лектыныт. Юлиан Денисов 1000 метрыш куржмаште 877 участник коклаште чемпион лийын.
2014 ийыште Максим Савинов многоборьеште эн шуко очком поген, абсолютный чемпион лийын, а тӱшка зачётышто – кокымшо.
Воспитанникын сай результатше туныктышылан эреак эн кӱкшӧ ак.
Тыгак тиде школын тунемшыже-шамыч призывник-влак коклаште эртаралтше Россий кӱкшытан спартакиадыште (2019, 2022 ийлаште) участвоватленыт.
– Результат результат дене, но пашаштем эн тӱҥлан йоча-влакын тазалыкышт шотлалтеш. Арам огыл калыкыште маныт: могай тазалык – тугай ончыкылык, – ойла Альберт Аркадьевич. – Тыге самырык тукымым таза илыш-йӱлалан кумылаҥден, виян, пеҥгыде капкылан ӱшанле тукымым воспитатлымашке ушнена. Тек ончыкшым нуно элнан чапшым тӱнямбал кӱкшытыштӧ аралаш ямде лийыт.
Елена Эшкинина