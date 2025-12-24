Кундемнан эртыме корныж нерген

С.Г.Чавайн лӱмеш книгагудо 2026 ийлан «Марий Эл: время, события, люди»» календарьым савыктен луктын.
Тушто республикын историйже, лӱмлӧ еҥ-влак дене кылдалтше тӱҥ дате ден оҥай факт-влакым чумырымо. Шушаш ийыште Кугу Отечественный да моло сарын икмыняр участникше, Слава орденын тичмаш кавалерже, Совет Ушемын да Российын икмыняр Геройжо-влакын лӱмгечышт лиеш.
Вес ийын «Ончыко» журналлан 100 ий, Марий Эл Кугыжаныш архивлан 85, Йошкар-Оласе йолчием фабрикылан 80, «Элнет» кокымшо марий оперлан 55, Марий самырык театрлан 35 ий темеш.
Исторический справкылаштат шуко оҥай фактым пален налаш лиеш. Мутлан, учёный языковед Александр Липатов армийыште служитлымыж годым снайпер школын курсантше лийын. Учёный-историк Михаил Тихонович Сергеев япон милитарист-влак ваштареш сарыште кредалын да «За победу над Японией» медаль денат палемдалтын. Образований сферыште тыршыше, кызыт Бауман лицейын директоржо Григорий Ефимович Пейсахович 26 ияшак 18-ше №-ан школым вуйлаташ тӱҥалын улмаш.
У календарь туныктышо, краевед, книгагудо, тоштер пашаеҥ-шамычланат оҥай лиеш. Мыланна, журналист-шамычлан гын, ойлыманат огыл. Мо куандара: календарьын кажне материалже пелен кучылтмо источникымат ончыктымо. А тушто «Марий Эл» газетын журналистше-влакын статьяштымат ужаш лиеш.
Календарьым книгагудышто налаш лиеш.
Светлана Носова
Снимкыште: теве тудо – вес ийлан у календарь.
Фотом книгагудын воткыл лаштыкше гыч налме.