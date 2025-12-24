МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кундемнан эртыме корныж нерген

Светлана Носова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

 С.Г.Чавайн лӱмеш книгагудо  2026 ийлан «Марий Эл: время, события, люди»» календарьым  савыктен луктын.

Тушто республикын историйже, лӱмлӧ еҥ-влак дене кылдалтше  тӱҥ дате ден оҥай факт-влакым чумырымо. Шушаш ийыште Кугу Отечественный да моло сарын икмыняр участникше, Слава орденын тичмаш кавалерже, Совет Ушемын да Российын икмыняр Геройжо-влакын лӱмгечышт лиеш.

Вес ийын «Ончыко» журналлан 100 ий, Марий Эл Кугыжаныш архивлан 85, Йошкар-Оласе йолчием фабрикылан 80, «Элнет» кокымшо марий оперлан 55, Марий самырык театрлан 35 ий темеш.

 Исторический справкылаштат шуко оҥай фактым пален налаш лиеш. Мутлан, учёный языковед Александр Липатов армийыште служитлымыж годым снайпер школын курсантше лийын. Учёный-историк Михаил Тихонович Сергеев япон милитарист-влак ваштареш сарыште кредалын  да «За победу над Японией» медаль денат палемдалтын. Образований сферыште тыршыше, кызыт Бауман лицейын директоржо Григорий Ефимович Пейсахович  26 ияшак 18-ше №-ан школым вуйлаташ тӱҥалын улмаш.

У календарь туныктышо, краевед, книгагудо, тоштер пашаеҥ-шамычланат оҥай лиеш. Мыланна,  журналист-шамычлан гын, ойлыманат огыл. Мо куандара: календарьын кажне материалже пелен кучылтмо источникымат ончыктымо. А тушто «Марий Эл» газетын журналистше-влакын статьяштымат ужаш лиеш.

Календарьым книгагудышто налаш лиеш.

Светлана Носова

Снимкыште: теве тудо – вес ийлан у календарь.

Фотом  книгагудын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пӱрымаш ваш ыштен

Эртышым шергалын Пӱрымаш ваш ыштен Тений марий литературлан негызым пыштыше-влак кокла гыч иктыже Н.С.Мухинын шочмыжлан 24-ше ноябрьыште (тошто стиль лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Марий Эл»: 2017 ий 21 октябрь

2016-2017 ийлан Марий Эл Республикын Литератур, искусство, архитектур, науко да технике шотышто кугыжаныш премийжым пуышашлан конкурсыш налме произведений ден лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Шарнымаш сад» пеледалтшаш

20 апрель гыч 10 май марте уло Российыште семынак Марий Элыштат «Шарнымаш сад» экологий акций эрташ тӱҥалеш. Марий Элын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий