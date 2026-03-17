Кугыжаныш учебникым ямдылат

Россий Просвещений министерстве школ-влаклан единый кугыжаныш учебник-влакым ямдылыме пашам умбакыже шуйна.
«Кугыжаныш учебник-шамыч – элнан единый образовательный кумдыкшын кӱлешан ужашыже. Кызыт 9-ше,10-шо класс-влаклан обществознаний дене кугыжаныш учебниклам ямдылыме паша мучашыш лишемеш. Шушаш тунемме идалыклан нунын дене россий школлаште туныкташ тӱҥалыт. Мемнан задаче – кеч-могай регионышто илыше кажне тунемшылан сай качестван образованийым налаш иктӧр условийым ышташ. Кызыт школлаште историй дене единый учебник дене тунемыт. Ты паша умбакыже шуйна: школ программысе кажне обязательный предмет дене единый кугыжаныш учебник лиеш, – палемден министр Сергей Кравцов. Тудын палемдымыж почеш:
– тенийысе у тунемме идалык гыч школлаш «Духовно-нравственная культура России» предметым пурташ тӱҥалыт;
– РФ президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш, 2026 ийыште руш йылме да литератур дене учебник-влак дене кылдалтше паша ышталтеш;
– математике, информатике, физике, химий, биологий дене единый кугыжаныш учебник-влаклан разработкым ышташ Россий науко академийым ушымо;
– 2026 ий мучаш марте учебник-влакын федеральный переченьышкышт10-шо да 11-ше класс-влаклан руш йылме, литератур, химий, физике, биологий, тыгак 5-ше да 9- ше класс-шамычлан труд (технологий) дене единый учебниклам пурташ палемдыме.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме